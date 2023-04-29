У Харкові пролунає вибух: підриватимуть небезпечний предмет біля кладовища
У ХОВА попередили мешканців Харкова про те, що найближчим часом у центрі буде чути вибух.
“Найближчим часом у Харкові в районі кладовища №13 по вул. Пушкінська саперами буде здійснено підрив вибухонебезпечного предмета”, – повідомили в телеграмі ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 15:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили мешканців Харкова про те, що найближчим часом у центрі буде чути вибух".