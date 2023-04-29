Live
  • Субота 29.04.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

У Харкові пролунає вибух: підриватимуть небезпечний предмет біля кладовища

Суспільство 15:22   29.04.2023
Оксана Горун
У Харкові пролунає вибух: підриватимуть небезпечний предмет біля кладовища

У ХОВА попередили мешканців Харкова про те, що найближчим часом у центрі буде чути вибух.

“Найближчим часом у Харкові в районі кладовища №13 по вул. Пушкінська саперами буде здійснено підрив вибухонебезпечного предмета”, – повідомили в телеграмі ХОВА.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

16:51
Для підприємців Харківщини оновили номери телефонів «гарячої лінії»
20:22
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 30 тисяч гривень
16:53
Майже 150 га територій розмінували на Харківщині протягом тижня
16:52
Синєгубов прокоментував чутки щодо нібито свого звільнення
12:16
На випадок блекауту: лікарні Харківщини отримали акумулятори

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові пролунає вибух: підриватимуть небезпечний предмет біля кладовища»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 15:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили мешканців Харкова про те, що найближчим часом у центрі буде чути вибух".