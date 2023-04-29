У Харкові пролунає вибух: підриватимуть небезпечний предмет біля кладовища

У ХОВА попередили мешканців Харкова про те, що найближчим часом у центрі буде чути вибух.

“Найближчим часом у Харкові в районі кладовища №13 по вул. Пушкінська саперами буде здійснено підрив вибухонебезпечного предмета”, – повідомили в телеграмі ХОВА.