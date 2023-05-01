На Харьковщине семьям погибших нацгвардейцев передали государственные награды
В Харьковской области родственникам 5 погибших на войне военных Нацгвардии вручили ордена «За мужество» ІІІ степени.
Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.
«Погибшие военнослужащие героически противостояли врагу, благодаря их мужеству, преданности и готовности защищать украинскую землю мы продолжаем сдерживать российского агрессора. Мы все потеряли преданных патриотов и мужественных защитников и защитниц», – говорится в сообщении.
Согласно указу Президента орденом «За мужество» III степени (посмертно) были награждены: старший сержант Тесля Роман Юрьевич; старший лейтенант Блудов Александр Игоревич; старший солдат Левицкая Елена Степановна; старший лейтенант Крамаренко Владислав Вадимович; главный сержант Божко Андрей Григорьевич.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 12:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области родственникам 5 погибших на войне военных Нацгвардии вручили ордена «За мужество» ІІІ степени.".