На Харьковщине семьям погибших нацгвардейцев передали государственные награды

В Харьковской области родственникам 5 погибших на войне военных Нацгвардии вручили ордена «За мужество» ІІІ степени.

Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

«Погибшие военнослужащие героически противостояли врагу, благодаря их мужеству, преданности и готовности защищать украинскую землю мы продолжаем сдерживать российского агрессора. Мы все потеряли преданных патриотов и мужественных защитников и защитниц», – говорится в сообщении.

Согласно указу Президента орденом «За мужество» III степени (посмертно) были награждены: старший сержант Тесля Роман Юрьевич; старший лейтенант Блудов Александр Игоревич; старший солдат Левицкая Елена Степановна; старший лейтенант Крамаренко Владислав Вадимович; главный сержант Божко Андрей Григорьевич.

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