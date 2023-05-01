На Харківщині сім’ям загиблих нацгвардійців передали державні нагороди

В Харківській області родичам 5 загиблих на війні військових Нацгвардії вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомило Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

«Полеглі військовослужбовці героїчно протистояли ворогу, завдяки їх мужності, відданості та готовності боронити українську землю ми продовжуємо стримувати російського агресора. Ми всі втратили відданих патріотів та мужніх захисників і захисниць», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до указу Президента орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) були нагороджені: старший сержант Тесля Роман Юрійович; старший лейтенант Блудов Олександр Ігорьович; старший солдат Левицька Олена Степанівна; старший лейтенант Крамаренко Владислав Вадимович; головний сержант Божко Андрій Григорович.