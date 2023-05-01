На Харківщині сім’ям загиблих нацгвардійців передали державні нагороди
В Харківській області родичам 5 загиблих на війні військових Нацгвардії вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомило Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.
«Полеглі військовослужбовці героїчно протистояли ворогу, завдяки їх мужності, відданості та готовності боронити українську землю ми продовжуємо стримувати російського агресора. Ми всі втратили відданих патріотів та мужніх захисників і захисниць», – йдеться у повідомленні.
Відповідно до указу Президента орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) були нагороджені: старший сержант Тесля Роман Юрійович; старший лейтенант Блудов Олександр Ігорьович; старший солдат Левицька Олена Степанівна; старший лейтенант Крамаренко Владислав Вадимович; головний сержант Божко Андрій Григорович.
Читайте також: На Харківщині вручили нагороди сім’ям 24 загиблих захисників України
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині сім’ям загиблих нацгвардійців передали державні нагороди»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 12:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області родичам 5 загиблих на війні військових Нацгвардії вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня.".