В Харькове коммунальщик оказался в земляной ловушке со сломанной ногой (фото)

1 мая на перекрестке улиц Отакара Яроша и Есенина в Харькове во время проведения земляных работ травмировался коммунальщик. На помощь ему пришли бойцы ГСЧС.

Мужчина 1986 года рождения получил перелом ноги в результате оползня и не мог самостоятельно выбраться из траншеи глубиной около 4 метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Мужчине помогали 14 спасателей. При помощи специальных твердых носилок, веревки и двух пожарных лестниц в качестве платформы для транспортировки его вытащили на поверхность. После этого коммунальщика госпитализировали.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области