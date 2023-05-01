В Харькове коммунальщик оказался в земляной ловушке со сломанной ногой (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
1 мая на перекрестке улиц Отакара Яроша и Есенина в Харькове во время проведения земляных работ травмировался коммунальщик. На помощь ему пришли бойцы ГСЧС.
Мужчина 1986 года рождения получил перелом ноги в результате оползня и не мог самостоятельно выбраться из траншеи глубиной около 4 метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Мужчине помогали 14 спасателей. При помощи специальных твердых носилок, веревки и двух пожарных лестниц в качестве платформы для транспортировки его вытащили на поверхность. После этого коммунальщика госпитализировали.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 19:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 мая на перекрестке улиц Отакара Яроша и Есенина в Харькове во время проведения земляных работ травмировался коммунальщик. На помощь ему пришли бойцы ГСЧС.".