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В Харькове коммунальщик оказался в земляной ловушке со сломанной ногой (фото)

Происшествия 19:23   01.05.2023
Елена Нагорная
В Харькове коммунальщик оказался в земляной ловушке со сломанной ногой (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

1 мая на перекрестке улиц Отакара Яроша и Есенина в Харькове во время проведения земляных работ травмировался коммунальщик. На помощь ему пришли бойцы ГСЧС.

Мужчина 1986 года рождения получил перелом ноги в результате оползня и не мог самостоятельно выбраться из траншеи глубиной около 4 метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Мужчине помогали 14 спасателей. При помощи специальных твердых носилок, веревки и двух пожарных лестниц в качестве платформы для транспортировки его вытащили на поверхность. После этого коммунальщика госпитализировали.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 19:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 мая на перекрестке улиц Отакара Яроша и Есенина в Харькове во время проведения земляных работ травмировался коммунальщик. На помощь ему пришли бойцы ГСЧС.".