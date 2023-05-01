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У Харкові комунальник опинився в земляній пастці зі зламаною ногою (фото)

Події 19:23   01.05.2023
Олена Нагорна
У Харкові комунальник опинився в земляній пастці зі зламаною ногою (фото)

1 травня на перехресті вулиць Отакара Яроша та Єсеніна у Харкові під час проведення земляних робіт травмувався комунальник. На допомогу йому прийшли бійці ДСНС.

Чоловік 1986 року народження отримав перелом ноги внаслідок зсуву ґрунту і не міг самостійно вибратися з траншеї глибиною близько 4 метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Чоловікові допомагали 14 рятувальників. За допомогою спеціальних твердих нош, мотузки та двох пожежних драбин в якості платформи для транспортування його витягнули на поверхню. Після цього комунальника ушпиталили.


Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 19:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 травня на перехресті вулиць Отакара Яроша та Єсеніна у Харкові під час проведення земляних робіт травмувався комунальник. На допомогу йому прийшли бійці ДСНС.".