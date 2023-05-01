У Харкові комунальник опинився в земляній пастці зі зламаною ногою (фото)
1 травня на перехресті вулиць Отакара Яроша та Єсеніна у Харкові під час проведення земляних робіт травмувався комунальник. На допомогу йому прийшли бійці ДСНС.
Чоловік 1986 року народження отримав перелом ноги внаслідок зсуву ґрунту і не міг самостійно вибратися з траншеї глибиною близько 4 метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Чоловікові допомагали 14 рятувальників. За допомогою спеціальних твердих нош, мотузки та двох пожежних драбин в якості платформи для транспортування його витягнули на поверхню. Після цього комунальника ушпиталили.
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 19:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 травня на перехресті вулиць Отакара Яроша та Єсеніна у Харкові під час проведення земляних робіт травмувався комунальник. На допомогу йому прийшли бійці ДСНС.".