У Харкові комунальник опинився в земляній пастці зі зламаною ногою (фото)

1 травня на перехресті вулиць Отакара Яроша та Єсеніна у Харкові під час проведення земляних робіт травмувався комунальник. На допомогу йому прийшли бійці ДСНС.

Чоловік 1986 року народження отримав перелом ноги внаслідок зсуву ґрунту і не міг самостійно вибратися з траншеї глибиною близько 4 метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Чоловікові допомагали 14 рятувальників. За допомогою спеціальних твердих нош, мотузки та двох пожежних драбин в якості платформи для транспортування його витягнули на поверхню. Після цього комунальника ушпиталили.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області