Из Харькова на запад Украины вывезли уникальную коллекцию семян

В Минагрополитики заявили, что за тысячу километров от Харькова банк генетических ресурсов растений перевезли, чтобы обеспечить его безопасность.

Процессу перемещения коллекции семян поспособствовали Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и ЕС. По имеющимся данным, в Украине хранится 150 000 генетических материалов растений. Они относятся к 544 видам сельхозкультур и 1 802 образцам растений. Коллекция содержит 39 000 уникальных генетических образцов, которые селекционировали в Украине.

«Объем и разнообразие генетического материала растений, содержащегося в коллекции семян, и отсутствие дубликации материала ни в одном другом семенном банке, делает ее уникальной и важной для сельского хозяйства Украины и глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнула пресс-служба Минагрополитики Украины.

Там напомнили, что банк семян в Харькове пострадал от обстрелов в мае 2022 года. Тогда российские террористы повредили коллекцию семян на полевых опытных станциях. Исходно заявляли о полном уничтожении коллекции, но позже оказалось, что это не так. Однако прецедент обеспокоил ученых по всему миру.

«Ученые со всего мира обратились в Секретариат Международного договора о генетических ресурсах растений, чтобы заявить об угрозе потери главной национальной коллекции семян Украины, которая находится в Харькове. Эта уникальная коллекция имеет глобальную ценность для будущего продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства, и если она будет потеряна, то будет потеряна навсегда», — отметил Кент Ннадози, секретарь Международного договора ФАО о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.

Сейчас коллекция уже находится в безопасном месте. Кроме того, специалисты объединились, чтобы ее каталогизировать. Также есть планы по дальнейшему обеспечению сохранности семян.

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«Международной практикой является обеспечение дублирования и хранения таких коллекций по меньшей мере в двух местах, одним из которых должно быть Всемирное хранилище семян в Шпицбергене, в случае повреждения национальных коллекций. Украина ранее передала около 2 700 образцов зерновых и зернобобовых культур Всемирному хранилищу семян в Шпицбергене, но большая часть ее коллекции до сих пор не имеет резервного дублирования», — пояснили в Минагрополитики.

Помимо передачи семян на хранение в Шпицбергене, которым сейчас заняты ЕС и ФАО, началось строительство дополнительного хранилища на западе Украины.