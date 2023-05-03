Live
  • Среда 03.05.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.11
    • 🟢

Из Харькова на запад Украины вывезли уникальную коллекцию семян

Общество 09:12   03.05.2023
Оксана Горун
Из Харькова на запад Украины вывезли уникальную коллекцию семян Фото: Минагрополитики

В Минагрополитики заявили, что за тысячу километров от Харькова банк генетических ресурсов растений перевезли, чтобы обеспечить его безопасность.

Процессу перемещения коллекции семян поспособствовали Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и ЕС. По имеющимся данным, в Украине хранится 150 000 генетических материалов растений. Они относятся к 544 видам сельхозкультур и 1 802 образцам растений. Коллекция содержит 39 000 уникальных генетических образцов, которые селекционировали в Украине.

«Объем и разнообразие генетического материала растений, содержащегося в коллекции семян, и отсутствие дубликации материала ни в одном другом семенном банке, делает ее уникальной и важной для сельского хозяйства Украины и глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнула пресс-служба Минагрополитики Украины.

Из Харькова при помощи ФАО вывезли коллекцию семян
Фото: Минагрополитики

Там напомнили, что банк семян в Харькове пострадал от обстрелов в мае 2022 года. Тогда российские террористы повредили коллекцию семян на полевых опытных станциях. Исходно заявляли о полном уничтожении коллекции, но позже оказалось, что это не так. Однако прецедент обеспокоил ученых по всему миру.

«Ученые со всего мира обратились в Секретариат Международного договора о генетических ресурсах растений, чтобы заявить об угрозе потери главной национальной коллекции семян Украины, которая находится в Харькове. Эта уникальная коллекция имеет глобальную ценность для будущего продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства, и если она будет потеряна, то будет потеряна навсегда», — отметил Кент Ннадози, секретарь Международного договора ФАО о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.

Сейчас коллекция уже находится в безопасном месте. Кроме того, специалисты объединились, чтобы ее каталогизировать. Также есть планы по дальнейшему обеспечению сохранности семян.

  • Читайте также: Фонд гарантирования вкладов заявил о захвате помещений банка в Харькове

    • «Международной практикой является обеспечение дублирования и хранения таких коллекций по меньшей мере в двух местах, одним из которых должно быть Всемирное хранилище семян в Шпицбергене, в случае повреждения национальных коллекций. Украина ранее передала около 2 700 образцов зерновых и зернобобовых культур Всемирному хранилищу семян в Шпицбергене, но большая часть ее коллекции до сих пор не имеет резервного дублирования», — пояснили в Минагрополитики.

    Помимо передачи семян на хранение в Шпицбергене, которым сейчас заняты ЕС и ФАО, началось строительство дополнительного хранилища на западе Украины.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    14:15
    «Ваша карта заблокирована»: харьковчане стали жертвами онлайн-мошенников
    10:08
    Фонд гарантирования вкладов заявил о захвате помещений банка в Харькове
    12:28
    Япония поможет фермерам Харьковщины: семян закупили на более $1 млн
    21:55
    Фермеры Харьковщины могут бесплатно получить семена и удобрения от USAID
    20:33
    Метро, троллейбусы и трамваи: ЕИБ продолжит финансировать проекты в Харькове

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из Харькова на запад Украины вывезли уникальную коллекцию семян»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 09:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минагрополитики заявили, что за тысячу километров от Харькова банк генетических ресурсов растений перевезли, чтобы обеспечить его безопасность".