З Харкова на захід України вивезли унікальну колекцію насіння

У Мінагрополітики заявили, що за тисячу кілометрів від Харкова банк генетичних ресурсів рослин перевезли заради безпеки.

Процесу переміщення колекції насіння сприяли Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та ЄС. За наявними даними, в Україні зберігається 150 тисяч генетичних матеріалів рослин. Вони відносяться до 544 видів сільгоспкультур та 1802 зразків рослин. Колекція містить 39 тисяч унікальних генетичних зразків, які селекціонували в Україні.

“Обсяг і різноманітність генетичного матеріалу рослин, що міститься в колекції насіння, та відсутність дублікації матеріалу в жодному іншому насіннєвому банку, робить її унікальною і важливою для сільського господарства України та глобальної продовольчої безпеки”, — підкреслила пресслужба Мінагрополітики України.

Там нагадали, що банк насіння в Харкові постраждав від обстрілів у травні 2022 року. Тоді російські терористи пошкодили колекцію насіння на дослідних польових станціях. На початку заявляли про повне знищення колекції, але пізніше виявилося, що це не так. Проте прецедент стурбував вчених у всьому світі.

“Вчені з усього світу звернулися до Секретаріату Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин, щоб заявити про загрозу втрати головної національної колекції насіння України, що знаходиться в Харкові. Ця унікальна колекція має глобальну цінність для майбутнього продовольчої безпеки та сталого сільського господарства, і якщо вона буде втрачена, то буде втрачена назавжди”, – зазначив Кент Ннадозі, секретар Міжнародного договору ФАО про генетичні ресурси рослин для виробництва продовольства та ведення сільського господарства.

Наразі колекція вже знаходиться у безпечному місці. Крім того, фахівці об’єдналися, щоб її каталогізувати. Також є плани щодо подальшого забезпечення збереження насіння.

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“Міжнародною практикою є забезпечення дублювання та зберігання таких колекцій щонайменше у двох місцях, одним з яких має бути Всесвітнє сховище насіння в Шпіцбергені, на випадок пошкодження національних колекцій. Україна раніше передала близько 2 700 зразків зернових та зернобобових культур до Всесвітнього сховища насіння в Шпіцбергені, але більша частина її колекції досі не має резервного дублювання”, — пояснили в Мінагрополітики.

Крім передачі насіння на зберігання у Шпіцбергені, яким зараз зайняті ЄС та ФАО, розпочалося будівництво додаткового сховища на заході України.