В Харькове двое мальчишек нашли патроны и играли ими на улице

Двое братьев часто попрошайничают и моют автомобили, поэтому в отношении отца правоохранители составили протокол об административном правонарушении, сообщили в полиции Харьковской области.

Двое несовершеннолетних братьев 10 и 12 лет нашли в лесопосадке патроны от АКС-74 и играли ими на улице. Полицейские вызвали на место происшествия их 42-летнего отца.

Полицейские установили, что дети часто остаются без присмотра, попрошайничают, моют автомобили, просят деньги у водителей, не посещают учебу. Отца неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей.

С семьей правоохранители провели профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении.