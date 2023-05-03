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В Харькове двое мальчишек нашли патроны и играли ими на улице

Происшествия 17:09   03.05.2023
Оксана Якушко
В Харькове двое мальчишек нашли патроны и играли ими на улице

Двое братьев часто попрошайничают и моют автомобили, поэтому в отношении отца правоохранители составили протокол об административном правонарушении, сообщили в полиции Харьковской области.

Двое несовершеннолетних братьев 10 и 12 лет нашли в лесопосадке патроны от АКС-74 и играли ими на улице. Полицейские вызвали на место происшествия их 42-летнего отца.

Полицейские установили, что дети часто остаются без присмотра, попрошайничают, моют автомобили, просят деньги у водителей, не посещают учебу. Отца неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей.

С семьей правоохранители провели профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 17:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое братьев часто попрошайничают и моют автомобили, поэтому в отношении отца правоохранители составили протокол об административном правонарушении, сообщили в полиции Харьковской области.".