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У Харкові двоє хлопців знайшли патрони і гралися ними на вулиці

Події 17:09   03.05.2023
Оксана Якушко
У Харкові двоє хлопців знайшли патрони і гралися ними на вулиці

Двоє братів часто жебракують та миють автомобілі, тому стосовно батька правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення, повідомили у поліції Харківської області.

Двоє неповнолітніх братів 10 та 12 років знайшли у лісопосадці патрони від АКС-74 та грали ними на вулиці. Поліцейські викликали на місце події їхнього 42-річного батька.

Поліціянти встановили, що діти часто залишаються без нагляду, жебракують, миють автомобілі, просять гроші у водіїв, не відвідують навчання. Батька неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обовʼязків.

З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду і склали протокол про адміністративне правопорушення .

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 17:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє братів часто жебракують та миють автомобілі, тому стосовно батька правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення, повідомили у поліції Харківської області.".