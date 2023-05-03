У Харкові двоє хлопців знайшли патрони і гралися ними на вулиці

Двоє братів часто жебракують та миють автомобілі, тому стосовно батька правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення, повідомили у поліції Харківської області.

Двоє неповнолітніх братів 10 та 12 років знайшли у лісопосадці патрони від АКС-74 та грали ними на вулиці. Поліцейські викликали на місце події їхнього 42-річного батька.

Поліціянти встановили, що діти часто залишаються без нагляду, жебракують, миють автомобілі, просять гроші у водіїв, не відвідують навчання. Батька неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обовʼязків.

З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду і склали протокол про адміністративне правопорушення .