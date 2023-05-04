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В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы — ХОВА

Общество 11:07   04.05.2023
Виктория Яковенко
В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы — ХОВА

4 мая на территории Балаклейской громады работают саперы. Специалисты планируют провести контролируемый подрыв взрывоопасного предмета. 

«В Балаклейской громаде работают саперы. В ближайшее время произойдет контролируемый подрыв взрывоопасного предмета», — сообщили в Харьковской областной военной администрации.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 11:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 мая в Балаклейской громаде работают саперы. Специалисты планируют провести контролируемый подрыв взрывоопасного предмета. ".