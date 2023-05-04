В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы — ХОВА
4 мая на территории Балаклейской громады работают саперы. Специалисты планируют провести контролируемый подрыв взрывоопасного предмета.
«В Балаклейской громаде работают саперы. В ближайшее время произойдет контролируемый подрыв взрывоопасного предмета», — сообщили в Харьковской областной военной администрации.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 11:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 мая в Балаклейской громаде работают саперы. Специалисты планируют провести контролируемый подрыв взрывоопасного предмета. ".