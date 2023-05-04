В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы — ХОВА

4 мая на территории Балаклейской громады работают саперы. Специалисты планируют провести контролируемый подрыв взрывоопасного предмета.

«В Балаклейской громаде работают саперы. В ближайшее время произойдет контролируемый подрыв взрывоопасного предмета», — сообщили в Харьковской областной военной администрации.