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У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи – ХОВА

Суспільство 11:07   04.05.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи – ХОВА

4 травня на території Балаклійської громади працюють сапери. Фахівці планують провести контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.

“У Балаклійській громаді працюють сапери. Найближчим часом відбудеться контрольований підрив вибухонебезпечного предмета”, – повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 11:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 травня на території Балаклійської громади працюють сапери. Фахівці планують провести контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.".