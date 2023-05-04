У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи – ХОВА
4 травня на території Балаклійської громади працюють сапери. Фахівці планують провести контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.
“У Балаклійській громаді працюють сапери. Найближчим часом відбудеться контрольований підрив вибухонебезпечного предмета”, – повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 11:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 травня на території Балаклійської громади працюють сапери. Фахівці планують провести контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.".