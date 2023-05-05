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9 мая в Белгороде пройдет без фейерверка, парада и «Бессмертного полка»

Мир 11:17   05.05.2023
Оксана Горун
9 мая в Белгороде пройдет без фейерверка, парада и «Бессмертного полка»

В Белгороде, с территории которого регулярно обстреливают Харьков, решили отказаться от праздничного салюта в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

О сокращении праздничной программы жителям Белгорода сообщил мэр города (бывший украинский депутат-«регионал») Валентин Демидов.

«Учитывая оперативную обстановку, праздничный салют, который должен был пройти в Белгороде 9 мая, мы переносим. Это прежде всего вопрос нашей с вами безопасности. Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность. Тогда мы сделаем его еще красочнее, еще масштабнее», — пообещал Демидов в своем telegram-канале.

Правда не уточнил, что имеет в виду, говоря об «оперативной обстановке», а также — когда «будет такая возможность». Ни слова об обстрелах Харькова с территории Белгорода Демидов также не написал.

В комментариях к его посту белгородцы в основном соглашались с решением и писали, что «все понимают».
Однако нашлись те, кто попросил «лучше дать снаряды Вагнеру», а также аж один на данный момент комментарий о том, что празднования нынче в принципе неуместны.

  • Читайте также: Наш враг оказался еще более циничным, жестоким и подлым — Терехов 9 мая обратился к харьковчанам

    • Ранее в Белгородской области отменили шествие «Бессмертного полка», переведя пропагандистскую акцию в онлайн-формат, а также — отказались от парада.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество, Политика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 11:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгороде, с территории которого регулярно обстреливают Харьков, решили отказаться от праздничного салюта в День победы над нацизмом во Второй мировой войне".