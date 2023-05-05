9 мая в Белгороде пройдет без фейерверка, парада и «Бессмертного полка»
В Белгороде, с территории которого регулярно обстреливают Харьков, решили отказаться от праздничного салюта в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
О сокращении праздничной программы жителям Белгорода сообщил мэр города (бывший украинский депутат-«регионал») Валентин Демидов.
«Учитывая оперативную обстановку, праздничный салют, который должен был пройти в Белгороде 9 мая, мы переносим. Это прежде всего вопрос нашей с вами безопасности. Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность. Тогда мы сделаем его еще красочнее, еще масштабнее», — пообещал Демидов в своем telegram-канале.
Правда не уточнил, что имеет в виду, говоря об «оперативной обстановке», а также — когда «будет такая возможность». Ни слова об обстрелах Харькова с территории Белгорода Демидов также не написал.
В комментариях к его посту белгородцы в основном соглашались с решением и писали, что «все понимают».
Однако нашлись те, кто попросил «лучше дать снаряды Вагнеру», а также аж один на данный момент комментарий о том, что празднования нынче в принципе неуместны.
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Ранее в Белгородской области отменили шествие «Бессмертного полка», переведя пропагандистскую акцию в онлайн-формат, а также — отказались от парада.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгороде, с территории которого регулярно обстреливают Харьков, решили отказаться от праздничного салюта в День победы над нацизмом во Второй мировой войне".