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9 травня у Бєлгороді пройде без феєрверку, параду та “Безсмертного полку”

Політика 11:17   05.05.2023
Оксана Горун
9 травня у Бєлгороді пройде без феєрверку, параду та “Безсмертного полку”

У Бєлгороді, з території якого регулярно обстрілюють Харків, вирішили відмовитись від святкового салюту в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про скорочення святкової програми мешканцям Бєлгорода повідомив мер міста (колишній український депутат-“регіонал”) Валентин Демидов.

“З огляду на оперативну обстановку, святковий салют, який мав пройти в Бєлгороді 9 травня, ми переносимо. Це насамперед питання нашої з вами безпеки. Салют обов’язково відбудеться, коли в нас буде така можливість. Тоді ми зробимо його ще яскравішим, масштабнішим”, – пообіцяв Демидов у своєму телеграм-каналі.

Щоправда, не уточнив, що має на увазі, говорячи про “оперативну обстановку”, а також – коли ж, він гадає, “буде така можливість”. Жодного слова про обстріли Харкова з території Бєлгорода Демидів також не написав.

У коментарях до його посту бєлгородці переважно погоджувалися з рішенням і писали, що “все розуміють”.
Однак знайшлися ті, хто попросив “краще дати снаряди Вагнеру”, а також аж один на зараз коментар про те, що святкування нині в принципі недоречні.

  • Читайте також: У Бєлгороді та Курську скасували військовий парад на День Перемоги 9 травня

    • Раніше в Бєлгородській області скасували ходу “Безсмертного полку”, перевівши пропагандистську акцію в онлайн-формат, а також відмовилися від параду.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 11:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Бєлгороді, з території якого регулярно обстрілюють Харків, вирішили відмовитись від святкового салюту в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні".