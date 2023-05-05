9 травня у Бєлгороді пройде без феєрверку, параду та “Безсмертного полку”

У Бєлгороді, з території якого регулярно обстрілюють Харків, вирішили відмовитись від святкового салюту в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про скорочення святкової програми мешканцям Бєлгорода повідомив мер міста (колишній український депутат-“регіонал”) Валентин Демидов.

“З огляду на оперативну обстановку, святковий салют, який мав пройти в Бєлгороді 9 травня, ми переносимо. Це насамперед питання нашої з вами безпеки. Салют обов’язково відбудеться, коли в нас буде така можливість. Тоді ми зробимо його ще яскравішим, масштабнішим”, – пообіцяв Демидов у своєму телеграм-каналі.

Щоправда, не уточнив, що має на увазі, говорячи про “оперативну обстановку”, а також – коли ж, він гадає, “буде така можливість”. Жодного слова про обстріли Харкова з території Бєлгорода Демидів також не написав.

У коментарях до його посту бєлгородці переважно погоджувалися з рішенням і писали, що “все розуміють”.

Однак знайшлися ті, хто попросив “краще дати снаряди Вагнеру”, а також аж один на зараз коментар про те, що святкування нині в принципі недоречні.

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Раніше в Бєлгородській області скасували ходу “Безсмертного полку”, перевівши пропагандистську акцію в онлайн-формат, а також відмовилися від параду.