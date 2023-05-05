Увековечили погибших горожан: в Изюме завершили переименование улиц (документ)

В деоккупированной Изюмской городской громаде Харьковской области переименовали последние 18 улиц.

Распоряжение начальника Изюмской ГВА Валерия Марченко от 1 мая опубликовал его заместитель Владимир Мацокин.

«Этим распоряжением завершаем переименование улиц и площадей города, остаются только переулки, въезды и топонимы старостинских округов. Прощаемся с космонавтом Гагариным, Добролюбовым, Пржевальским, Пятницким, Толбухиным. Увековечиваем погибших в этой войне с рашистами изюмчан Виктора Бельского, Артема Водополова, Николая Кравченко, Александра Шалашного, украинского писателя Григория Квитки-Основяненко, великого князя киевского Святослава Храброго, украинских спасателей, Александра Мациевского, героя, погибшего за «Слава Украине!» — комментирует Мацокин в Facebook.