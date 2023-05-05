Увековечили погибших горожан: в Изюме завершили переименование улиц (документ)
В деоккупированной Изюмской городской громаде Харьковской области переименовали последние 18 улиц.
Распоряжение начальника Изюмской ГВА Валерия Марченко от 1 мая опубликовал его заместитель Владимир Мацокин.
«Этим распоряжением завершаем переименование улиц и площадей города, остаются только переулки, въезды и топонимы старостинских округов. Прощаемся с космонавтом Гагариным, Добролюбовым, Пржевальским, Пятницким, Толбухиным. Увековечиваем погибших в этой войне с рашистами изюмчан Виктора Бельского, Артема Водополова, Николая Кравченко, Александра Шалашного, украинского писателя Григория Квитки-Основяненко, великого князя киевского Святослава Храброго, украинских спасателей, Александра Мациевского, героя, погибшего за «Слава Украине!» — комментирует Мацокин в Facebook.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированной Изюмской городской громаде Харьковской области переименовали последние 18 улиц.".