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Увековечили погибших горожан: в Изюме завершили переименование улиц (документ)

Общество 19:36   05.05.2023
Елена Нагорная
Увековечили погибших горожан: в Изюме завершили переименование улиц (документ)

В деоккупированной Изюмской городской громаде Харьковской области переименовали последние 18 улиц.

Распоряжение начальника Изюмской ГВА Валерия Марченко от 1 мая опубликовал его заместитель Владимир Мацокин.

«Этим распоряжением завершаем переименование улиц и площадей города, остаются только переулки, въезды и топонимы старостинских округов. Прощаемся с космонавтом Гагариным, Добролюбовым, Пржевальским, Пятницким, Толбухиным. Увековечиваем погибших в этой войне с рашистами изюмчан Виктора Бельского, Артема Водополова, Николая Кравченко, Александра Шалашного, украинского писателя Григория Квитки-Основяненко, великого князя киевского Святослава Храброго, украинских спасателей, Александра Мациевского, героя, погибшего за «Слава Украине!» — комментирует Мацокин в Facebook.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 19:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированной Изюмской городской громаде Харьковской области переименовали последние 18 улиц.".