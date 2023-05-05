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Увічнили загиблих містян: в Ізюмі завершили перейменовувати вулиці (документ)

Суспільство 19:36   05.05.2023
Олена Нагорна
Увічнили загиблих містян: в Ізюмі завершили перейменовувати вулиці (документ)

У деокупованій Ізюмській міській громаді Харківської області перейменували останні 18 вулиць.

Розпорядження начальника Ізюмської МВА Валерія Марченка від 1 травня опублікував його заступник Володимир Мацокін.

“Цим розпорядженням завершуємо перейменування вулиць і площ міста, залишаються лише провулки, в’їзди та топоніми старостинських округів. Прощаємось з космонавтом Гагаріним, Добролюбовим, Пржевальським, П’ятницьким, Толбухіним. Увічнюємо загиблих у цій війні з рашистами ізюмчан Віктора Бельського, Артема Водополова, Миколу Кравченка, Олександра Шалашного, українського письменника Григорія Квітку-Основяненка, великого князя київського Святослава Хороброго, українських рятувальників, Олександра Мацієвського, героя, що загинув за “Слава Україні!” – коментує Мацокін у Facebook.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 19:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованій Ізюмській міській громаді Харківської області перейменували останні 18 вулиць.".