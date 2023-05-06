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Толстолобик, карп и белый амур: на Харьковщине зарыбили озеро Лиман

Общество 22:00   06.05.2023
Виктория Яковенко
Толстолобик, карп и белый амур: на Харьковщине зарыбили озеро Лиман Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

С 19 по 25 апреля в Харьковской области выпустили 195 тысяч экземпляров рыб в водоем-охладитель Змиевской ТЭС, озеро Лиман.

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

В частности, в водоем выпустили 152 тысячи толстолобиков, 31 тысячу карпов и 12 тысяч белых амуров.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 19 по 25 апреля в Харьковской области выпустили 195 тысяч экземпляров рыб в водоем-охладитель Змиевской ТЭС, озеро Лиман.".