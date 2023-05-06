Толстолобик, карп и белый амур: на Харьковщине зарыбили озеро Лиман

С 19 по 25 апреля в Харьковской области выпустили 195 тысяч экземпляров рыб в водоем-охладитель Змиевской ТЭС, озеро Лиман.

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

В частности, в водоем выпустили 152 тысячи толстолобиков, 31 тысячу карпов и 12 тысяч белых амуров.