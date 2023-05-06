Товстолобик, короп та білий амур: на Харківщині зарибили озеро Лиман
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
З 19 по 25 квітня у Харківській області випустили 195 тисяч екземплярів риб у водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС, озеро Лиман.
Про це повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.
Зокрема, до водойми випустили 152 тисячі товстолобиків, 31 тисячу коропів та 12 тисяч білих амурів.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 22:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 19 по 25 квітня у Харківській області випустили 195 тисяч екземплярів риб у водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС, озеро Лиман.".