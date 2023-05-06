Товстолобик, короп та білий амур: на Харківщині зарибили озеро Лиман

З 19 по 25 квітня у Харківській області випустили 195 тисяч екземплярів риб у водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС, озеро Лиман.

Про це повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Зокрема, до водойми випустили 152 тисячі товстолобиків, 31 тисячу коропів та 12 тисяч білих амурів.