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Товстолобик, короп та білий амур: на Харківщині зарибили озеро Лиман

Суспільство 22:00   06.05.2023
Вікторія Яковенко
Товстолобик, короп та білий амур: на Харківщині зарибили озеро Лиман Фото: Харківський рибоохоронний патруль

З 19 по 25 квітня у Харківській області випустили 195 тисяч екземплярів риб у водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС, озеро Лиман.

Про це повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Зокрема, до водойми випустили 152 тисячі товстолобиків, 31 тисячу коропів та 12 тисяч білих амурів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 22:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 19 по 25 квітня у Харківській області випустили 195 тисяч екземплярів риб у водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС, озеро Лиман.".