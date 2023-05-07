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Сегодня под обстрелами были два села Волчанской громады — прокуратура (фото)

Происшествия 19:00   07.05.2023
Елена Нагорная
Сегодня под обстрелами были два села Волчанской громады — прокуратура (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Под ударами российских захватчиков 7 мая были два села Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области. Утром были обстреляны Волчанские Хутора, а около 14:00 — Бугаевка.

Вследствие обстрела Бугаевки пострадала 67-летняя женщина, ее госпитализировали. В Волчанских Хуторах — разрушен частный дом, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 19:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударами российских захватчиков 7 мая были два села Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области. Утром были обстреляны Волчанские Хутора, а около 14:00 — Бугаевка.".