Сегодня под обстрелами были два села Волчанской громады — прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Под ударами российских захватчиков 7 мая были два села Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области. Утром были обстреляны Волчанские Хутора, а около 14:00 — Бугаевка.
Вследствие обстрела Бугаевки пострадала 67-летняя женщина, ее госпитализировали. В Волчанских Хуторах — разрушен частный дом, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
Начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударами российских захватчиков 7 мая были два села Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области. Утром были обстреляны Волчанские Хутора, а около 14:00 — Бугаевка.".