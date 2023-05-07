Сегодня под обстрелами были два села Волчанской громады — прокуратура (фото)

Под ударами российских захватчиков 7 мая были два села Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области. Утром были обстреляны Волчанские Хутора, а около 14:00 — Бугаевка.

Вследствие обстрела Бугаевки пострадала 67-летняя женщина, ее госпитализировали. В Волчанских Хуторах — разрушен частный дом, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).



Фото: Харьковская облпрокуратура