Сьогодні під обстрілами були два села Вовчанської громади – прокуратура (фото)

Під ударами російських загарбників 7 травня були два села Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. Вранці були обстріляні Вовчанські Хутори, а близько 14:00 – Бугаївка.

Внаслідок обстрілу Бугаївки постраждала 67-річна жінка, її ушпиталили. У Вовчанських Хуторах – зруйнований приватний будинок, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).



Фото: Харківська облпрокуратура