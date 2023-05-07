Сьогодні під обстрілами були два села Вовчанської громади – прокуратура (фото)
Під ударами російських загарбників 7 травня були два села Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. Вранці були обстріляні Вовчанські Хутори, а близько 14:00 – Бугаївка.
Внаслідок обстрілу Бугаївки постраждала 67-річна жінка, її ушпиталили. У Вовчанських Хуторах – зруйнований приватний будинок, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
Розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударами російських загарбників 7 травня були два села Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. Вранці були обстріляні Вовчанські Хутори, а близько 14:00 – Бугаївка.".