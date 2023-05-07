Live
  • Неділя 07.05.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.49
    • 🟢

Сьогодні під обстрілами були два села Вовчанської громади – прокуратура (фото)

Події 19:00   07.05.2023
Олена Нагорна
Сьогодні під обстрілами були два села Вовчанської громади – прокуратура (фото)

Під ударами російських загарбників 7 травня були два села Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. Вранці були обстріляні Вовчанські Хутори, а близько 14:00 – Бугаївка.

Внаслідок обстрілу Бугаївки постраждала 67-річна жінка, її ушпиталили. У Вовчанських Хуторах – зруйнований приватний будинок, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).


Фото: Харківська облпрокуратура

Читайте також: Унаслідок обстрілу села на Чугуївщині поранено жінку (оновлено)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:00
Сьогодні під обстрілами були два села Вовчанської громади – прокуратура (фото)
18:39
Ракети, міномети, артилерія та авіаудар: Генштаб – про добу на Харківщині
18:12
Унаслідок обстрілу села на Чугуївщині поранено жінку (оновлено)
17:30
Посеред Харкова загубилася бабуся: допомогла небайдужа перехожа (фото)
16:20
Керівник харківського дитячого театру загинув у боях за Бахмут

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Сьогодні під обстрілами були два села Вовчанської громади – прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 19:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударами російських загарбників 7 травня були два села Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. Вранці були обстріляні Вовчанські Хутори, а близько 14:00 – Бугаївка.".