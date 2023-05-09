Марку, посвященную «Гвардии наступления», презентовали и погасили в Харькове
Общий тираж блока «Гвардия наступления» составляет 235 тысяч экземпляров, сообщили в ХОВА.
В самом блоке — три марки, также к нему выпустили конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и три художественных карточки. Автор почтового выпуска — заслуженный художник Украины Александр Охапкин.
Серия почтовых марок об украинских военных будет расширяться. Вскоре «Укрпочта» планирует новые выпуски о Главном управлении разведки и Службе безопасности Украины.
На погашении марки присутствовали начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, директор Харьковской дирекции АО «Укрпочта» Юрий Савченко и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«На новых почтовых марках, посвященных «Гвардии наступления», изображены бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины. Эти подразделения помогают освобождать Украину от российских захватчиков», – сказал Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 14:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общий тираж блока «Гвардия наступления» составляет 235 тысяч экземпляров, сообщили в ХОВА.".