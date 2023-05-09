Марку, посвященную «Гвардии наступления», презентовали и погасили в Харькове

Общий тираж блока «Гвардия наступления» составляет 235 тысяч экземпляров, сообщили в ХОВА.

В самом блоке — три марки, также к нему выпустили конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и три художественных карточки. Автор почтового выпуска — заслуженный художник Украины Александр Охапкин.

Серия почтовых марок об украинских военных будет расширяться. Вскоре «Укрпочта» планирует новые выпуски о Главном управлении разведки и Службе безопасности Украины.

На погашении марки присутствовали начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, директор Харьковской дирекции АО «Укрпочта» Юрий Савченко и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На новых почтовых марках, посвященных «Гвардии наступления», изображены бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины. Эти подразделения помогают освобождать Украину от российских захватчиков», – сказал Олег Синегубов.