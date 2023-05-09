Марку, присвячену «Гвардії наступу», презентували та погасили у Харкові

Загальний тираж блоку “Гвардія наступу” складає 235 тисяч екземплярів, повідомили у ХОВА.

У самому блоці – три марки, також до нього випустили конверт «Перший день», немаркований художній конверт та три художні картки. Автор поштового випуску – заслужений художник України Олександр Охапкін.

Серія поштових марок про українських військових буде розширюватися. Невдовзі «Укрпошта» планує нові випуски про Головне управління розвідки та Службу безпеки України.

На погашенні марки були присутні начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, директор Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрій Савченко і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На нових поштових марках, присвячених «Гвардії наступу», зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Національної поліції України. Ці підрозділи допомагають визволяти Україну від російських загарбників», – сказав Олег Синєгубов.