«Незламні»: в Харькове открыли выставку, задуманную во время бомбардировок

Работы учащихся Люботинской специализированной художественной школы-интерната «Дивосвіт» представили на первой с начала полномасштабной войны выставке в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства.

Выставка расположена в трех локациях под единым лозунгом: «Незламні». Идея ее создания родилась у депутата Харьковского областного совета Татьяны Коробко в самые страшные дни обстрелов Харькова, которые она пережила на Салтовке. Подробности — в сюжете.

Татьяна Коробко, депутат Харьковского областного совета

Началась война. Салтовку очень бомбили. Я была на Салтовке. Я не уезжала из города. Мы все видели в окно: бомбардировки, пожары. Самолеты – это совсем страшно. И когда бомбили, у меня возникли обиды. Я желала, чтобы нарисовали мир, будущее, защитников, благодаря которым мы живы. А я очень хорошо это понимаю, поверьте. Когда это видишь своими глазами. И Сергей Анатольевич Гладкоскок, он тоже депутат областного совета, депутатская группа «Восстановление Украины», мне посоветовал обратиться в лицей «Дивосвіт».

В Люботинском лицее «Дивосвіт» учится 306 учеников. С начала войны уже проведено 27 выставок их работ.

Светлана Волчкова, директор КЗ «Люботинский художественный лицей «Дивосвіт» Харьковского областного совета

Сегодня мы представляем творческие выставки. Три локации под единым лозунгом «Незламні». Искусство всегда было оружием, и особенно во время войны. Поэтому кистью, красками и словом вооружились ученики и художники лицея, чтобы не только хранить, но и распространить украинскую культуру.

Последнюю перед полномасштабной войной и первую в период войны выставку в помещении ООМЦКИ представил именно Люботинский лицей «Дивосвіт».

Людмила Рубаненко, соучредительница творческого клуба «Гостиная на Дворянской»

Лицей «Дивосвіт» в этом историческом доме последним представил до войны, современной войны с путинской Россией, выставку. Выставка была посвящена героям Украины. Героям прошлого. А сейчас – герои настоящего. То есть у нас продолжение. Это первая выставка онлайн после нападения на Харьков, после деоккупации Харьковской области. И мы имеем сейчас будто такую цепочку, сочетая довоенный период, военный период — уже есть и наработка на будущее. Счастливое будущее Харькова и всей Украины.

Все 75 картин созданы под руководством преподавателей лицея – Александра и Тамары Вакуленко.

Тамара Вакуленко, заслуженная мастерица народного искусства Украины

Так сложилось, что мы им стали давать тему «Харків незламний». Потом добавилось – «Харків квітучий». Потому что приближалась весна, и нам захотелось переключить детей. Чтобы они все же вообразили, что мы уже победили. Что уже у нас наступила нормальная жизнь. Что дети могут выйти во двор и дышать свежим воздухом.

Некоторые картины анимированны в формате 3D и оживают с помощью приложения дополненной реальности.

Ирина Самотой, учитель информатики КЗ «Люботинский художественный лицей «Дивосвіт» Харьковского областного совета

В нашем заведении культивируются два профиля: художественный и информационно-технологический. И дети информационно-технологического профиля для этих картин создают специальную анимацию. А дальше с помощью искусственного интеллекта и дополненной реальности есть специальная программа, которая все объединяет в единый проект. И в результате этого проекта мы можем видеть анимированные работы. Вот таким образом можно увидеть, как распускается цветок. Это специальная программа, объединяющая искусственный интеллект и дополненную реальность. Художественная такая работа. То есть две работы совмещаются в одну.

Идея проекта – собрать впечатления харьковских художников: от настоящего – до мечтаний и надежд на будущее.

Татьяна Коробко, депутат Харьковского областного совета

Я детям во время зум-конференции рассказала, описала, как это вижу. И начали появляться картинки. Они все разные. Я им тогда так от души объясняла. И они меня поняли. Я даже расплакалась. Потому что каждый ребенок вкладывал душу в этот рисунок. И так у нас появилась выставка.

Дети рисуют разрушение, сопротивление, но и веру в победу.

Галина Сироштан, директор центра «Харьков-Плазма»

Я всех благодарю за организацию такой прекрасной выставки. Это действительно – шедевр. И сегодня я смотрела глазами человека, который уже не раз бывал на таких выставках. Тогда, когда их организовывал «Дивосвіт». Это отлично.

Алексей Литвинов, директор Департамента науки и образования ХОВА

Впервые с начала этой войны мы сегодня собрались на столь широком мероприятии. У нас есть возможность увидеть и посмотреть друг другу в глаза. Увидеть замечательных детей, которые делают огромное дело. Они не дают погаснуть надежде на грядущее поколение в глазах нас, взрослых людей, и порадоваться тому, что Харьков не только несокрушим. Он прекрасен, он красив. И он наш.