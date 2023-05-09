“Незламні”: у Харкові відкрили виставку, задуману під час бомбардувань (сюжет)

Роботи учнів Люботинської спеціалізованої художньої школи-інтернату “Дивосвіт” представили на першій з початку повномасштабної війни виставці в Обласному організаційно-методичному центрі культури та мистецтва.

Виставка розташована у трьох локаціях під єдиним гаслом: “Незламні”. Ідея її створення народилася в депутатки Харківської обласної ради Тетяни Коробко в найстрашніші дні обстрілів Харкова, які вона пережила на Салтівці. Подробиці – в сюжеті.

Тетяна Коробко, депутатка Харківської обласної ради

Почалась війна. Салтівку дуже бомбардували. Я була на Салтівці. Я не виїжджала з міста. Ми всі бачили у вікно: бомбардування, пожежі. Літаки – це дуже страшно. І коли бомбили, у мене виникли образи. Я хотіла, щоб намалювали мир, майбутнє, захисників, завдяки яким ми живі. А я дуже добре це розумію, повірте. Коли це бачиш на власні очі. І Сергій Анатолійович Гладкоскок, він також депутат обласної ради, депутатська група “Відновлення України”, мені порадив звернутися до ліцею “Дивосвіт”.

У Люботинському ліцеї “Дивосвіт” навчається 306 учнів. З початку війни вже проведено 27 виставок їхніх робіт.

Світлана Волчкова, директорка КЗ “Люботинський художній ліцей “Дивосвіт” Харківської обласної ради

Сьогодні ми презентуємо творчі виставки. Три локації під єдиним гаслом “Незламні”. Мистецтво завжди було зброєю, особливо під час війни. Тому пензлем, фарбами та словом озброїлися учні та художники ліцею, щоб не лише зберігати, а й поширити українську культуру.

Останню перед повномасштабною війною та першу в період війни виставку в приміщенні ООМЦКМ представив саме Люботинський ліцей “Дивосвіт”.

Людмила Рубаненко, співзасновниця творчого клубу “Гостина на Дворянській”

Ліцей “Дивосвіт” у цій історичній будівлі останнім представив до війни, сучасної війни з путінською Росією, виставку. Виставку було присвячено героям України. Героям минулого. А зараз – герої сьогодення. Тобто ми маємо продовження. Це перша виставка онлайн після нападу на Харків, після деокупації Харківської області. І ми маємо зараз ніби такий ланцюжок, поєднуючи довоєнний період, воєнний період – вже є й напрацювання на майбутнє. Щасливе майбутнє Харкова та всієї України.

Усі 75 картин створено під керівництвом викладачів ліцею – Олександра та Тамари Вакуленко.

Тамара Вакуленко, заслужена майстриня народного мистецтва України

Так склалося, що ми їм почали давати тему “Харків незламний”. Потім додалося – “Харків квітучий”. Бо наближалася весна, і нам захотілося перемикнути дітей. Щоб вони все ж таки уявили, що ми вже перемогли. Що вже в нас настало нормальне життя. Що діти можуть вийти надвір і дихати свіжим повітрям.

Деякі картини анімовані у форматі 3D та оживають за допомогою доповненої реальності.

Ірина Самотой, вчителька інформатики КЗ “Люботинський художній ліцей “Дивосвіт” Харківської обласної ради

У нашому закладі культивуються два профілі: художній та інформаційно-технологічний. І діти інформаційно-технологічного профілю для цих картин створюють спеціальну анімацію. А далі за допомогою штучного інтелекту та доповненої реальності є спеціальна програма, яка все поєднує в єдиний проєкт. І внаслідок цього проєкт ми можемо бачити анімовані роботи. Ось таким чином можна побачити, як квітка розпускається. Це спеціальна програма, що поєднує штучний інтелект та доповнену реальність. Художня така робота. Тобто дві роботи поєднуються в одну.

Ідея проєкту – зібрати враження харківських художників: від сьогодення – до мрій та надій на майбутнє.

Тетяна Коробко, депутатка Харківської обласної ради

Я дітям під час зум-конференції розповіла, описала, як це бачу. І почали з’являтися картинки. Вони всі різні. Я їм тоді так щиро пояснювала. І вони мене зрозуміли. Я навіть розплакалася. Тому що кожна дитина вкладала душу в цей малюнок. І так у нас з’явилась виставка.

Діти малюють руйнування, опір, але й віру в перемогу.

Галина Сіроштан, директорка центру “Харків-Плазма”

Я всім дякую за організацію такої чудової виставки. Це справді – шедевр. І сьогодні я дивилася очима людини, яка вже не раз бувала на таких виставках. Тоді, коли їх організовував “Дивосвіт”. Це прекрасно.

Олексій Литвинов, директор Департаменту науки та освіти ХОВА

Вперше з початку цієї війни ми сьогодні зібралися на такому широкому заході. У нас є можливість побачити та подивитися один одному в очі. Побачити чудових дітей, які роблять величезну справу. Вони не дають згаснути надії на майбутнє покоління в очах нас, дорослих людей, і порадіти з того, що Харків не лише незламний. Він чудовий, він гарний. І він наш.