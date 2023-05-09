Портников: Лондон тогда, когда его бомбили, выглядел как Харьков (видео)
Как воспринимают войну в Харькове и Киеве, чем вреден для городов и людей постоянный стресс от войны, и почему США гораздо быстрее оправились от последствий войны, чем страны Европы, объяснял журналист Виталий Портников во время прямого эфира «Контрнаступление . Перспективы и последствия».
«Когда ты находишься в Харькове, там тоже нет боев в окрестностях города. Но там есть обстрелы постоянные. Там есть понимание людей, что может прилететь каждому. И потому Харьков выглядит как военный город. И я вспомнил о Лондоне – Лондон, в то время, когда его бомбили, он выглядел как Харьков (сейчас — прим. ред.). А когда его не бомбили, он выглядел как Киев – и это абсолютно логично», – сравнивает крупные украинские города Портников.
«Если ты знаешь, что находишься под постоянной бомбардировкой, ты ходишь под обломками домов, ты находишься часами или даже на днях в тоннеле метрополитена, ты понимаешь, что война идет. А когда война – это исключительно информация из медиа, ты просто следишь за ее ходом. Таков был Нью-Йорк все время второй мировой войны. И в этом, кстати, огромное преимущество Соединенных Штатов. Это то, что сделало США супердержавой в результате Первой и Второй мировых войн – что государство жило мирной жизнью во время войны. Победить борьбу за цивилизацию способна только страна, которая способна жить мирной жизнью во время войны. А те страны, которые живут в военном положении, становятся аутсайдерами цивилизации. Именно поэтому после войны Европа стала аутсайдером, восстанавливалась на американские деньги и по большому счету уже больше никогда не смогла вернуть себе то влияние, которое у нее было в ХІХ веке и начале ХХ», — отметил Портников.
«А Соединенные Штаты пережили войну мирно. Да, потери, люди, войска, экономические потери. Но ни один американский город не был разрушен и самое главное – не был стрессован. Потому что стресс города, стресс жизни в войне в принципе ставит людей в совершенно иную психологическую ситуацию после окончания войны. Потому что людям нужны годы, если не десятилетия, на психологическое восстановление после войны. Американцам эти годы были не нужны, европейцам нужны», — подчеркнул Портников.
Читайте также: Мужчины из Индии или Китая. Кто будет отстраивать Украину после войны? (Видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Портников: Лондон тогда, когда его бомбили, выглядел как Харьков (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 18:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как воспринимают войну в Харькове и Киеве, чем вреден для городов и людей постоянный стресс от войны, и почему США гораздо быстрее оправились от последствий войны, чем страны Европы, объяснял журналист Виталий Портников во время прямого эфира «Контрнаступление . Перспективы и последствия».".