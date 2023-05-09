Портников: Лондон тогда, когда его бомбили, выглядел как Харьков (видео)

Как воспринимают войну в Харькове и Киеве, чем вреден для городов и людей постоянный стресс от войны, и почему США гораздо быстрее оправились от последствий войны, чем страны Европы, объяснял журналист Виталий Портников во время прямого эфира «Контрнаступление . Перспективы и последствия».

«Когда ты находишься в Харькове, там тоже нет боев в окрестностях города. Но там есть обстрелы постоянные. Там есть понимание людей, что может прилететь каждому. И потому Харьков выглядит как военный город. И я вспомнил о Лондоне – Лондон, в то время, когда его бомбили, он выглядел как Харьков (сейчас — прим. ред.). А когда его не бомбили, он выглядел как Киев – и это абсолютно логично», – сравнивает крупные украинские города Портников.

«Если ты знаешь, что находишься под постоянной бомбардировкой, ты ходишь под обломками домов, ты находишься часами или даже на днях в тоннеле метрополитена, ты понимаешь, что война идет. А когда война – это исключительно информация из медиа, ты просто следишь за ее ходом. Таков был Нью-Йорк все время второй мировой войны. И в этом, кстати, огромное преимущество Соединенных Штатов. Это то, что сделало США супердержавой в результате Первой и Второй мировых войн – что государство жило мирной жизнью во время войны. Победить борьбу за цивилизацию способна только страна, которая способна жить мирной жизнью во время войны. А те страны, которые живут в военном положении, становятся аутсайдерами цивилизации. Именно поэтому после войны Европа стала аутсайдером, восстанавливалась на американские деньги и по большому счету уже больше никогда не смогла вернуть себе то влияние, которое у нее было в ХІХ веке и начале ХХ», — отметил Портников.

«А Соединенные Штаты пережили войну мирно. Да, потери, люди, войска, экономические потери. Но ни один американский город не был разрушен и самое главное – не был стрессован. Потому что стресс города, стресс жизни в войне в принципе ставит людей в совершенно иную психологическую ситуацию после окончания войны. Потому что людям нужны годы, если не десятилетия, на психологическое восстановление после войны. Американцам эти годы были не нужны, европейцам нужны», — подчеркнул Портников.