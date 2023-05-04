Мужчины из Индии или Китая. Кто будет отстраивать Украину после войны? (Видео)

После войны украинское общество столкнется с острым дефицитом рабочих рук во всех отраслях – от строительства до производства. Какой риск несут рабочие и строители из Китая, которых хотят пригласить представители власти и олигархата, и почему именно жители Индии – лучший вариант для восстановления Украины, обсуждали журналист Виталий Портников и журналист и офицер ВСУ Тарас Березовец во время прямого эфира «Контрнаступление. Перспективы и последствия».

«Люди часто не представят, что будут сложности с восстановлением, не будет, кому восстанавливать Украину. Люди верят, что все (уехавшие за границу – прим. ред.) вернутся и будут восстанавливать. Но жизнь имеет свои жесткие законы: проживший за границей определенный период времени уже не вернется. А будут строить Украину другие нации», — говорит журналист и офицер ВСУ Тарас Березовец.

Если Владимиру Путину удастся продолжить войну на истощение, то Украина в будущей Европе будет не страной масштаба Польши, а страной масштаба Словакии, только с большей территорией, соглашается с коллегой журналист Виталий Портников.

«Это тоже реальность, и нам сейчас уже нужно думать о восстановлении. И это восстановление будет происходить не украинскими руками. У нас не будет для этого значительной рабочей силы, мы уже должны готовиться, что будем как Германия, которая для восстановления приглашала граждан Турции. И нам тоже нужно думать, кто реально после окончания войны сможет принять на себя эту роль», – отметил Портников.

Вероятно, восстанавливать Украину приедут люди с глобального Юга. Но кто именно, нужно серьезно задумываться уже сейчас. Ведь далеко не вся рабочая сила стратегически безопасна для Украины.

«Мы живем в стране, большая часть элиты которой мечтает, что сюда приедут граждане Китайской народной республики. Приезд сюда китайских граждан означает, что наша страна рано или поздно станет страной сферы влияния РФ. Победим мы в войне, а россия сюда придет с заднего хода через Китай», — предупреждает об опасности китайских восстановителей Портников.

Гораздо лучше для Украины, если ее будут отстраивать и возрождать граждане Индии, считает журналист.

«Нам уже сейчас нужно устанавливать такие контакты с Индией, которые создали бы интерес Дели в том, что рабочая сила из этой страны сможет принять участие в восстановлении украинской экономики. Почему именно Индия? Потому что там большое количество населения – Индия сегодня самая заселенная страна мира. Потому что там много людей с хорошим образованием. И, кстати, студенты из Индии и сейчас учатся в украинских вузах. Они вернулись учиться, несмотря на войну. У нас хорошее образование, и оно не такое дорогое, как в Европе. И многие интеллигентные люди (из Индии – прим. ред.), которые хотят дать своим детям образование, но не имеют достаточно денег, посылают учиться их в Украину даже при этих условиях», — отметил Портников.

Также крупным экспортером рабочей силы является Бангладеш – многие ее граждане работают сейчас в состоятельных странах Персидского залива, напомнил Березовец.

«И кроме того, рабочая сила из Индии, учитывая, что мы страна христианская, не создает опасения у населения. Потому что мы не просто христианская страна, мы в известной степени архаическая христианская страна. Большая мусульманская община в такой стране, мусульманская не такая светская, как скажем крымскотатарская община, а община со своими устоявшимися мусульманскими традициями, скажем, из Пакистана, она может создать проблемы в сосуществовании», — подчеркивает Портников.

«Действительно, индийское население высокообразованное, подготовленное, интеллектуальное и, главное, оно имеет мотивацию. Везде, где индусы живут, они создают культурные центры вокруг себя, тот же ресторанный бизнес. И у них культура не агрессивная, она хорошо вписывается в страну, но не пытается ее «проглотить», – отметил Березовец.

«Да, Индия и Бангладеш это хороший вариант, но опять же над этим нужно работать. За весь этот год только недавно наша коллега Эмине Джапарова, заместитель министра иностранных дел, посетила Дели и общалась там с руководством страны. И это первый контакт на линии Киев – Дели за все время войны», – подчеркнул Портников.

Читайте также: Молодые польские женщины видят в украинках конкуренцию на брачном рынке

В Польше увеличилось количество украинцев, не желающих возвращаться домой

Где в странах Европы живет сегодня больше всего украинских беженцев