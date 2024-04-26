Главные новости Харькова 26 апреля: 13 раненых за сутки, атаки под Купянском

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:37

Синегубов — об обстрелах Харьковщины: пострадали 13 человек

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток ударов по Харькову не было. 11 человек получили ранения в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Балаклее. Еще двое ранены в селе Новоосиново Купянского района.

07:55

Горсовет в Харькове отменит часть налогов для бизнеса

Решение об отмене налогов примут на сессии горсовета. Об этом мэр Харькова сообщил во время международной научной конференции «Экономическое развитие и наследие Семена Кузнеца».

«Игорь Терехов сообщил, что на сессии горсовета будет принято решение об отмене ряда налогов для местного бизнеса (с последующим получением субвенции из государственного бюджета)», — проинформировали в мэрии.

07:12

Враг атаковал на Харьковщине и нанес семь авиаударов — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 26 апреля Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении отбили 10 атак противника: в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

07:05

Три тревоги за ночь, в Харькове — без взрывов

Воздушную тревогу в Харькове ночью объявляли трижды: с 00:56 по 01:35, с 02:05 по 02:11 и с 04:11 по 04:20. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации и угрозе применения авиационных средств поражения.

В Харькове обошлось без взрывов.