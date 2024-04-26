Главные новости Харькова 26 апреля: 13 раненых за сутки, атаки под Купянском
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:37
Синегубов — об обстрелах Харьковщины: пострадали 13 человек
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток ударов по Харькову не было. 11 человек получили ранения в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Балаклее. Еще двое ранены в селе Новоосиново Купянского района.
07:55
Горсовет в Харькове отменит часть налогов для бизнеса
Решение об отмене налогов примут на сессии горсовета. Об этом мэр Харькова сообщил во время международной научной конференции «Экономическое развитие и наследие Семена Кузнеца».
«Игорь Терехов сообщил, что на сессии горсовета будет принято решение об отмене ряда налогов для местного бизнеса (с последующим получением субвенции из государственного бюджета)», — проинформировали в мэрии.
07:12
Враг атаковал на Харьковщине и нанес семь авиаударов — Генштаб
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 26 апреля Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении отбили 10 атак противника: в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
07:05
Три тревоги за ночь, в Харькове — без взрывов
Воздушную тревогу в Харькове ночью объявляли трижды: с 00:56 по 01:35, с 02:05 по 02:11 и с 04:11 по 04:20. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации и угрозе применения авиационных средств поражения.
В Харькове обошлось без взрывов.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 08:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".