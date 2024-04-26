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Главные новости Харькова 26 апреля: 13 раненых за сутки, атаки под Купянском

Происшествия 08:37   26.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 26 апреля: 13 раненых за сутки, атаки под Купянском Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:37

Синегубов — об обстрелах Харьковщины: пострадали 13 человек

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток ударов по Харькову не было. 11 человек получили ранения в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Балаклее. Еще двое ранены в селе Новоосиново Купянского района.

07:55

Горсовет в Харькове отменит часть налогов для бизнеса

Решение об отмене налогов примут на сессии горсовета. Об этом мэр Харькова сообщил во время международной научной конференции «Экономическое развитие и наследие Семена Кузнеца».

«Игорь Терехов сообщил, что на сессии горсовета будет принято решение об отмене ряда налогов для местного бизнеса (с последующим получением субвенции из государственного бюджета)», — проинформировали в мэрии.

07:12

Враг атаковал на Харьковщине и нанес семь авиаударов — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 26 апреля Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении отбили 10 атак противника: в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

07:05

Три тревоги за ночь, в Харькове — без взрывов

Воздушную тревогу в Харькове ночью объявляли трижды: с 00:56 по 01:35, с 02:05 по 02:11 и с 04:11  по 04:20. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации и угрозе применения авиационных средств поражения.

В Харькове обошлось без взрывов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 08:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".