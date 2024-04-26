Головні новини Харкова 26 квітня: 13 поранених за добу, атаки під Куп’янськом

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:37

Синєгубов — про обстріли Харківщини: постраждали 13 людей

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби ударів по Харкову не було. 11 людей отримали поранення внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу в Балаклії. Ще двох поранено в селі Новоосинове Куп’янського району.

07:55

Міськрада в Харкові скасує частину податків для бізнесу

Рішення про скасування податків ухвалять на сесії міськради. Про це мер Харкова повідомив під час міжнародної наукової конференції “Економічний розвиток та спадщина Семена Кузнеця”.

“Ігор Терехов повідомив, що на сесії міськради буде ухвалене рішення про скасування низки податків для місцевого бізнесу (з подальшим отриманням субвенції з державного бюджету)”, – поінформували в мерії.

07:12

Ворог атакував на Харківщині та завдав сім авіаударів – Генштаб

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова Харківської області“, – повідомив у ранковому зведенні 26 квітня Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку відбили 10 атак противника: в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

07:05

Три тривоги за ніч, у Харкові – без вибухів

Повітряну тривогу в Харкові вночі оголошували тричі: з 00:56 до 01:35, з 02:05 до 02:11 та з 04:11 до 04:20. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

У Харкові обійшлося без вибухів