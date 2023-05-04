Чоловіки з Індії чи Китаю – хто відбудовуватиме Україну після війни? (Відео)

Після війни українське суспільство зіштовхнеться з гострим дефіцитом робочих рук у всіх галузях – від будівництва до виробництва. Який ризик несуть робітники та будівельники з Китаю, яких хочуть запросити представники влади та олігархату, і чому саме мешканці Індії – найкращий варіант для відновлення України, обговорювали журналіст Віталій Портніков та журналіст та офіцер ЗСУ Тарас Березовець під час прямого ефіру «Контрнаступ . Перспективи та наслідки”.

«Люди часто не уявлять, що будуть складнощі з відновленням, не буде, кому відбудовувати Україну. Люди вірять, що всі (хто поїхав за кордон – прим. ред.) повернуться і будуть відновлювати. Але життя має свої жорсткі закони: той, хто прожив за кордоном певний період часу, він вже не повернеться. А будуватимуть Україну інші нації», – каже журналіст і офіцер ВСУ Тарас Березовець

Якщо Володимиру Путіну вдасться продовжити війну на виснаження, то Україна в майбутній Європі буде не країною масштабу Польщі, а країною масштабу Словаччини, тільки з більшою територію, погоджується з колегою журналіст Віталій Портніков.

«Це теж реальність, і нам зараз вже треба думати про відновлення. І це відновлення буде відбуватися не українськими руками. У нас не буде для цього значної робочої сили, ми вже маємо готуватися, що будемо як Німеччина, яка для відновлення запрошувала громадян Туреччини. І нам теж треба думати, хто реально після закінчення війни зможе прийняти на себе цю роль», – зазначив Портніков.

Ймовірно, відбудовувати Україну приїдуть люди із глобального Півдня. Але хто саме, треба серйозно замислюватися вже зараз. Адже далеко не вся робоча сила є стратегічно безпечною для України.

«Ми живемо в країні, велика частина еліти якої мріє, що сюди приїдуть громадяни Китайської народної республіки. Приїзд сюди китайських громадян означатиме, що наша країна рано чи пізно стане країною сфери впливу РФ. Переможемо ми у війні, а росія сюди прийде з заднього ходу, через Китай», – попереджає про небезпеку китайських відбудовників Портніков.

Набагато краще для України, якщо її відбудовуватимуть громадяни Індії, вважає журналіст.

«Нам вже зараз треба встановлювати такі контакти з Індією, які створили б зацікавленість Делі у тому, що робоча сила з цієї країни зможе взяти участь у відновленні української економіки. Чому саме Індія? Тому що там велика кількість населення – Індія сьогодні найбільш заселена країна світу. Тому що там багато людей з хорошою освітою. І, до речі, студенти з Індії і зараз вчаться в українських вишах. Вони повернулися вчитися не зважаючи на війну. У нас хороша освіта, і вона не така дорога, як в Європі. І багато інтелігентних людей (з Індії – прим. ред.), які хочуть дати своїм дітям освіту, але не мають достатньо грошей, і вони посилають навчатися їх до України навіть за цих умов», – зазначив Портніков.

Також великим експортером робочої сили є Бангладеш – чимало її громадян працюють наразі в заможних країнах Перської затоки, нагадав Березовець.

«І крім того, робоча сила з Індії, враховуючи, що ми таки країна християнська, не створює побоювання у населення. Тому що ми не просто християнська країна, ми до певної міри архаїчна християнська країна. Велика мусульманська громада у такій країні, мусульманська не така світська, як скажімо кримськотатарська громада, а громада зі своїми усталеними мусульманськими традиціями, скажімо, з Пакістану, вона може створити проблеми в співіснуванні», – підкреслює Портніков.

«Справді, індійське населення високоосвічене, підготовлене, інтелектуальне, і головне, воно має мотивацію. Скрізь, де індуси живуть, вони створюють культурні осередки навколо себе, той же ресторанний бізнес. І у них культура не агресивна, вона добре вписується в країну, але не намагається її «проковтнути», – зазначив Березовець.

«Так, Індія і Бангладеш це хороший варіант, але знову ж таки, над цим потрібно працювати. За весь цей рік тільки нещодавно наша колега Еміне Джапарова, яка є заступницею міністра закордонних справ, відвідала Делі і спілкувалася там з керівництвом країни. І це перший контакт на лінії Київ – Делі за весь час війни», – підкреслив Портніков.