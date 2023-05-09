Портніков: Лондон тоді, коли його бомбили, виглядав як Харків (відео)

Як сприймають війну в Харкові та Києві, чим шкідливий для міст і людей постійний стрес від війни, і чому США набагато швидше оговталися від наслідків війни, ніж країни Європи, пояснював журналіст Віталій Портніков під час прямого ефіру “Контрнаступ. Перспективи та наслідки” .

«Коли ти знаходишся у Харкові, там теж немає боїв на околицях міста. Але там є обстріли постійні. Там є розуміння людей, що може прилетіти кожному. І тому Харків виглядає саме як воєнне місто. І я згадав про Лондон – Лондон, в той час, коли його бомбили, він виглядав як Харків (зараз – прим.ред.). А коли його не бомбили, він виглядав як Київ – це абсолютно логічно», – порівнює великі українські міста Портніков.

«Якщо ти знаєш, що знаходишся під постійним бомбардуванням, ти ходиш під уламками будинків, ти знаходишся годинами чи навіть днями в тунелі метрополітену, ти розумієш, що війна іде. А коли війна – це виключно інформація з медіа, то ти просто стежиш за ходом війни. Таким був Нью-Йорк весь час другої світової війни. І в цьому, до речі, величезна перевага сполучених штатів. Це те, що зробило США супердержавою внаслідок Першої та Другої війн – щодержава жила мирним життям під час війни. Перемогти боротьбу за цивілізацію здатна лише та країна, яка здатна жити мирним життям під час війни. А ті країни, які живуть у воєнному стані, вони стають аутсайдерами цивілізації. Саме тому після війни Європа стала аутсайдером, відновлювалася на американські гроші і за великим рахунком вже більше ніколи не змогла повернути собі той вплив, який в неї був в ХІХ сторіччі і на початку ХХ», – зазначив Портніков.

«А Сполучені Штати пережили війну мирно. Так, втрати, люди, війська, економічні втрати. Але жодне американське місто не було зруйноване і найголовніше – не було стресоване. Тому що стрес міста, стрес життя в війні в принципі ставить людей в абсолютно іншу психологічну ситуацію після закінчення війни. Тому що людям потрібні роки, якщо не десятиріччя, на психологічне відновлення після війни. Американцям ці роки були не потрібні, європейцям – потрібні», – підкреслив Портніков.