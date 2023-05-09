Суд признал Трампа виновным в изнасиловании и клевете — CNN
В США присяжные федерального суда Манхэттена вынесли вердикт по делу экс-президента и вероятного кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа. Подробности сообщает CNN.
Трампу предъявила сразу несколько обвинений писательница Э. Джин Кэрролл. Женщина заявила, что бизнесмен и будущий президент США изнасиловал ее в примерочной магазина одежды. А когда Трамп опроверг слова Кэролл, она дополнила судебное разбирательство обвинением в клевете. И суд сегодня, 9 мая, стал на сторону писательницы.
«Федеральное жюри Манхэттена установило, что весной 1996 года Дональд Трамп изнасиловал Э. Джин Кэрролл в примерочной роскошного универмага. Присяжные признали его ответственным за нанесение побоев в гражданском процессе Кэрролл против него на основании этого иска о сексуальном насилии», — сообщил телеканал CNN.
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Также судьи признали Трампа виновным в клевете. Причем за побои он должен выплатить 2 млн долларов, а за клевету — 3 миллиона. Таким образом общая сумма компенсации, которую экс-президент США должен выплатить по гражданскому иску писательницы, составила 5 млн долларов.
Чтобы вынести такое решение шесть мужчин и три женщины — присяжные совещались более 2,5 часа.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 22:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В США присяжные федерального суда Манхэттена вынесли вердикт по делу экс-президента и вероятного кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа. Подробности сообщает CNN".