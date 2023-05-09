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Суд визнав Трампа винним у зґвалтуванні та наклепі – CNN

Політика 22:46   09.05.2023
Оксана Горун
Суд визнав Трампа винним у зґвалтуванні та наклепі – CNN Фото: Getty Images

У США присяжні федерального суду Манхеттену винесли вердикт у справі експрезидента та ймовірного кандидата у президенти країни від Республіканської партії Дональда Трампа. Подробиці повідомляє CNN.

Трампу пред’явила одразу кілька звинувачень письменниця Е. Джин Керролл. Жінка заявила, що бізнесмен і майбутній президент США зґвалтував її у приміряльній крамниці одягу. А коли Трамп спростував слова Керролл, вона доповнила судовий розгляд обвинуваченням у наклепі. І суд сьогодні, 9 травня, став на бік письменниці.

“Федеральне журі Манхеттену встановило, що навесні 1996 року Дональд Трамп зґвалтував Е. Джин Керролл у приміряльній розкішного універмагу. Присяжні визнали його відповідальним за завдання побоїв у цивільному процесі Керролл проти нього на підставі цього позову про сексуальне насильство”, – повідомив телеканал CNN.

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Також судді визнали Трампа винним у наклепі. Причому за побої він має виплатити 2 млн доларів, а за наклеп – 3 мільйони. Таким чином, загальна сума компенсації, яку експрезидент США має виплатити за цивільним позовом письменниці, склала 5 млн доларів.

Щоб винести таке рішення шість чоловіків та троє жінок – присяжних радилися понад 2,5 години.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 22:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У США присяжні федерального суду Манхеттена винесли вердикт у справі експрезидента та ймовірного кандидата у президенти країни від Республіканської партії Дональда Трампа. Подробиці повідомляє CNN".