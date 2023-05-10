На Харьковщине работают саперы: где будут раздаваться взрывы

С 14:00 до 14:30 на Харьковщине будут раздаваться взрывы. В области работают саперы.

Об этом сообщили в ХОВА.

В 14.00 возле села Базалеевка Чкаловской громады саперы проведут контролируемый подрыв взрывоопасного предмета.

С 14.15 до 14.30 планируется контролируемый подрыв взрывоопасного предмета вблизи села Борщовка Балаклейской громады, добавили в администрации.