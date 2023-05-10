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На Харьковщине работают саперы: где будут раздаваться взрывы

Общество 14:04   10.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине работают саперы: где будут раздаваться взрывы

С 14:00 до 14:30 на Харьковщине будут раздаваться взрывы. В области работают саперы.

Об этом сообщили в ХОВА.

В 14.00 возле села Базалеевка Чкаловской громады саперы проведут контролируемый подрыв взрывоопасного предмета.

С 14.15 до 14.30 планируется контролируемый подрыв взрывоопасного предмета вблизи села Борщовка Балаклейской громады, добавили в администрации.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 14:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 14:00 до 14:30 на Харьковщине будут раздаваться взрывы. В области работают саперы.".