В громаде на Харьковщине будет «громко»: причина
10 мая на территории Балаклейской громады будут раздаваться взрывы. Там проходит разминирование.
«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», – сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
Читайте также: Милосердие харьковских воинов на 9 мая: оккупант сдался в плен дрону (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В громаде на Харьковщине будет «громко»: причина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 мая на территории Балаклейской громады будут раздаваться взрывы. Там проходит разминирование.".