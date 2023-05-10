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В громаде на Харьковщине будет «громко»: причина

Общество 11:38   10.05.2023
Виктория Яковенко
В громаде на Харьковщине будет «громко»: причина

10 мая на территории Балаклейской громады будут раздаваться взрывы. Там проходит разминирование.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», – сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 мая на территории Балаклейской громады будут раздаваться взрывы. Там проходит разминирование.".