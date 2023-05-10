В громаде на Харьковщине будет «громко»: причина

10 мая на территории Балаклейской громады будут раздаваться взрывы. Там проходит разминирование.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», – сообщили в Балаклейской городской военной администрации.