Милосердие харьковских воинов на 9 мая: оккупант сдался в плен дрону (видео)
Военные из роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОМБр на Бахмутском направлении обнаружили российского военного, который просил не бомбить его.
Об этом сообщил в Telegram командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. Ивана Сирка Юрий Федоренко.
На видео видно как военный РФ в окопе, подает руками сигналы дрону, чтобы его не обстреливали. Он бросил оружие и показывал руками крест. По словам Юрия Федоренко, бойцы сбросили оккупанту коптером записку с сообщением сдаваться и идти за дроном.
Оккупант сначала не согласился, указывая на другие окопы, где сидели его «собратья» и опасаясь огня в спину.
Однако позже военный РФ все же решил рискнуть.
«Он согласился, несмотря на то, что ему в спину стреляли «свои» же», – написал Федоренко.
Пехота и разведчики из «CODE 9.2» 92 ОМБр сопровождала его вплоть до позиций ВСУ.
«Плен в Украине дает больше шансов выжить, чем служба в российской армии», – отметил Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные из роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОМБр на Бахмутском направлении обнаружили российского военного, который просил не бомбить его.".