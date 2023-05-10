Милосердие харьковских воинов на 9 мая: оккупант сдался в плен дрону (видео)

Военные из роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОМБр на Бахмутском направлении обнаружили российского военного, который просил не бомбить его.

Об этом сообщил в Telegram командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. Ивана Сирка Юрий Федоренко.

На видео видно как военный РФ в окопе, подает руками сигналы дрону, чтобы его не обстреливали. Он бросил оружие и показывал руками крест. По словам Юрия Федоренко, бойцы сбросили оккупанту коптером записку с сообщением сдаваться и идти за дроном.

Оккупант сначала не согласился, указывая на другие окопы, где сидели его «собратья» и опасаясь огня в спину.

Однако позже военный РФ все же решил рискнуть.

«Он согласился, несмотря на то, что ему в спину стреляли «свои» же», – написал Федоренко.

Пехота и разведчики из «CODE 9.2» 92 ОМБр сопровождала его вплоть до позиций ВСУ.

«Плен в Украине дает больше шансов выжить, чем служба в российской армии», – отметил Федоренко.