Милосердя харківських воїнів на 9 травня: окупант здався в полон дрону (відео)
Військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОМБр на Бахмутському напрямку виявили російського військового, який просив не бомбити його.
Про це повідомив в Telegram командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-Ї ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.
На відео видно як військовий РФ в окопі, подає руками дрону сигнали, щоб його не обстрілювали. Він кинув зброю і показував руками хрест. За словами Юрія Федоренка, бійці скинули окупанту коптером записку з наказом здаватися та йти за дроном.
Окупант спочатку не погодився, показуючи на інші окопи, де сиділи його побратими та побоюючись вогню в спину.
Однак, пізніше, військовий РФ все ж таки вирішив ризикнути.
«Він погодився, попри те, що йому у спину стріляли «свої» ж», – написав Федоренко.
Піхота та розвідники з «CODE 9.2» 92 ОМБр супроводжувала його аж до позицій ЗСУ.
«Полон в Україні дає більше шансів вижити, аніж служба в російській армії», – зазначив Федоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 11:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОМБр на Бахмутському напрямку виявили російського військового, який просив не бомбити його.".