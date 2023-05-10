Live
  • Середа 10.05.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.09
    • 🟢

Милосердя харківських воїнів на 9 травня: окупант здався в полон дрону (відео)

Суспільство 11:24   10.05.2023
Вікторія Яковенко
Милосердя харківських воїнів на 9 травня: окупант здався в полон дрону (відео)

Військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОМБр на Бахмутському напрямку виявили російського військового, який просив не бомбити його.

Про це повідомив в Telegram командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-Ї ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

На відео видно як військовий РФ в окопі, подає руками дрону сигнали, щоб його не обстрілювали. Він кинув зброю і показував руками хрест. За словами Юрія Федоренка, бійці скинули окупанту коптером записку з наказом здаватися та йти за дроном.

Окупант спочатку не погодився, показуючи на інші окопи, де сиділи його побратими та побоюючись вогню в спину.

Однак, пізніше, військовий РФ все ж таки вирішив ризикнути.

«Він погодився, попри те, що йому у спину стріляли «свої» ж», – написав Федоренко.

Піхота та розвідники з «CODE 9.2» 92 ОМБр супроводжувала його аж до позицій ЗСУ.

«Полон в Україні дає більше шансів вижити, аніж служба в російській армії», – зазначив Федоренко.

Читайте також: Під Бахмутом знищені дві роти РФ, звільнили територію 2,6 на 3 км – Білецький

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

11:38
“Парад “Перемоги” Путін провів на честь своїх поразок – Міноборони України
11:24
Милосердя харківських воїнів на 9 травня: окупант здався в полон дрону (відео)
17:48
8 травня – День перемоги, ворог відзначає 9-го – Терехов про перенесення дати
12:46
На Харківщині за співпрацю з окупантами судитимуть двох працівників «УЗ»
12:16
“У концтаборах курортний сезон не проводять” – ГУР про настрої окупантів

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Милосердя харківських воїнів на 9 травня: окупант здався в полон дрону (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 11:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОМБр на Бахмутському напрямку виявили російського військового, який просив не бомбити його.".