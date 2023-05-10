Милосердя харківських воїнів на 9 травня: окупант здався в полон дрону (відео)

Військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОМБр на Бахмутському напрямку виявили російського військового, який просив не бомбити його.

Про це повідомив в Telegram командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-Ї ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

На відео видно як військовий РФ в окопі, подає руками дрону сигнали, щоб його не обстрілювали. Він кинув зброю і показував руками хрест. За словами Юрія Федоренка, бійці скинули окупанту коптером записку з наказом здаватися та йти за дроном.

Окупант спочатку не погодився, показуючи на інші окопи, де сиділи його побратими та побоюючись вогню в спину.

Однак, пізніше, військовий РФ все ж таки вирішив ризикнути.

«Він погодився, попри те, що йому у спину стріляли «свої» ж», – написав Федоренко.

Піхота та розвідники з «CODE 9.2» 92 ОМБр супроводжувала його аж до позицій ЗСУ.

«Полон в Україні дає більше шансів вижити, аніж служба в російській армії», – зазначив Федоренко.