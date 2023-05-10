У громаді на Харківщині буде «гучно»: причина
10 травня на території Балаклійської громади лунатимуть вибухи. Там проводиться розмінування.
«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 травня на території Балаклійської громади лунатимуть вибухи. Там проводиться розмінування.".