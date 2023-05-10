Live
  • Середа 10.05.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.09
    • 🟢

У громаді на Харківщині буде «гучно»: причина

Суспільство 11:38   10.05.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Харківщині буде «гучно»: причина

10 травня на території Балаклійської громади лунатимуть вибухи. Там проводиться розмінування.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Читайте також: Милосердя харківських воїнів на 9 травня: окупант здався в полон дрону (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

17:42
Аграрії Харківщини, чиї поля заміновані, зможуть не сплачувати податок – ХОВА
17:08
До 23 населених пунктів «Харкіобленерго» планує подати світло у травні
16:00
Вів «День прапора РФ»: затримали директора будинку культури у Вовчанську
13:27
О 13:30 на Харківщині лунатимуть вибухи
12:46
На Харківщині за співпрацю з окупантами судитимуть двох працівників «УЗ»

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У громаді на Харківщині буде «гучно»: причина»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 11:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 травня на території Балаклійської громади лунатимуть вибухи. Там проводиться розмінування.".