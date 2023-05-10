У громаді на Харківщині буде «гучно»: причина

10 травня на території Балаклійської громади лунатимуть вибухи. Там проводиться розмінування.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.