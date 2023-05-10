На Харківщині працюють сапери: де лунатимуть вибухи
З 14:00 до 14:30 в Харківській області лунатимуть вибухи. Там працюють сапери.
Про це повідомили у ХОВА.
О 14.00 неподалік села Базаліївка Чкаловської громади сапери проведуть контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.
З 14.15 до 14.30 планується контрольований підрив вибухонебезпечного предмета поблизу села Борщівка Балаклійської громади, додали в адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 14:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 14:00 до 14:30 в Харківській області лунатимуть вибухи. Там працюють сапери.".