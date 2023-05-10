На Харківщині працюють сапери: де лунатимуть вибухи

З 14:00 до 14:30 в Харківській області лунатимуть вибухи. Там працюють сапери.

Про це повідомили у ХОВА.

О 14.00 неподалік села Базаліївка Чкаловської громади сапери проведуть контрольований підрив вибухонебезпечного предмета.

З 14.15 до 14.30 планується контрольований підрив вибухонебезпечного предмета поблизу села Борщівка Балаклійської громади, додали в адміністрації.