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На Харьковщине длится ремонт дорог: восстанавливают подъезд к поселку Бабаи

Общество 11:28   11.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине длится ремонт дорог: восстанавливают подъезд к поселку Бабаи Фото: ХОВА

В Харьковской области начали ремонт дороги местного значения С212510 «Подъезд к поселку Бабаи, селу Тимченки».

По данным ХОВА, сейчас дорожники осуществляют холодную фрезеровку старого слоя покрытия, рубят поросли и демонтируют бортовой камень.

Эта автодорога – центральная в поселке Бабаи, по ней ездит общественный транспорт и доставляется «гуманитарка», отметили в администрации.

В ХОВА добавили, что сейчас в Высочанской громаде зарегистрировано более 13 тысяч переселенцев, большинство из них проживает в поселке Бабаи.

Дорожники призывают водителей быть внимательными в местах проведения работ, обращать внимание на новые дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 11:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начали ремонт дороги местного значения С212510 «Подъезд к поселку Бабаи, селу Тимченки».".