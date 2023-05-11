На Харьковщине длится ремонт дорог: восстанавливают подъезд к поселку Бабаи
Фото: ХОВА
В Харьковской области начали ремонт дороги местного значения С212510 «Подъезд к поселку Бабаи, селу Тимченки».
По данным ХОВА, сейчас дорожники осуществляют холодную фрезеровку старого слоя покрытия, рубят поросли и демонтируют бортовой камень.
Эта автодорога – центральная в поселке Бабаи, по ней ездит общественный транспорт и доставляется «гуманитарка», отметили в администрации.
В ХОВА добавили, что сейчас в Высочанской громаде зарегистрировано более 13 тысяч переселенцев, большинство из них проживает в поселке Бабаи.
Дорожники призывают водителей быть внимательными в местах проведения работ, обращать внимание на новые дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 11:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начали ремонт дороги местного значения С212510 «Подъезд к поселку Бабаи, селу Тимченки».".