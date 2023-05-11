На Харьковщине длится ремонт дорог: восстанавливают подъезд к поселку Бабаи

В Харьковской области начали ремонт дороги местного значения С212510 «Подъезд к поселку Бабаи, селу Тимченки».

По данным ХОВА, сейчас дорожники осуществляют холодную фрезеровку старого слоя покрытия, рубят поросли и демонтируют бортовой камень.

Эта автодорога – центральная в поселке Бабаи, по ней ездит общественный транспорт и доставляется «гуманитарка», отметили в администрации.

В ХОВА добавили, что сейчас в Высочанской громаде зарегистрировано более 13 тысяч переселенцев, большинство из них проживает в поселке Бабаи.

Дорожники призывают водителей быть внимательными в местах проведения работ, обращать внимание на новые дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.