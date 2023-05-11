На Харківщині триває ремонт доріг: відновлюють під’їзд до селища Бабаї (фото)
Фото: ХОВА
У Харківській області почали ремонт дороги місцевого значення С212510 «Під’їзд до селища Бабаї, села Тимченки».
За даними ХОВА, наразі дорожники здійснюють холодне фрезування старого шару покриття, вирубують порослі та демонтують бортовий камінь.
Ця автодорога – центральна у селищі Бабаї, нею рухається громадський транспорт та доставляється «гуманітарка», зазначили в адміністрації.
У ХОВА додали, наразі у Височанській громаді зареєстровано понад 13 тисяч переселенців, більшість з них проживає у селищі Бабаї
Дорожники закликають водіїв бути уважними в місцях проведення робіт, звертати увагу на нові дорожні знаки і дотримуватися правил дорожнього руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 11:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області почали ремонт дороги місцевого значення С212510 «Під’їзд до селища Бабаї, села Тимченки».".