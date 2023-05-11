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Трамп не захотел называть Путина военным преступником

Мир 15:23   11.05.2023
Оксана Якушко
Трамп не захотел называть Путина военным преступником Deutsche Welle

Экс-президент США Дональд Трамп отказался говорить, кого поддерживает в российско-украинской войне. Но в очередной раз заявил, что не допустил бы ее, будь он президентом США, сообщает CNN.

Бывший президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, чью победу поддержит в войне – Украины или рф.

«Я не думаю о победе и поражении. Я думаю об урегулировании. Я хочу, чтобы все перестали умирать. Они умирают. Россияне и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать», — заявил Трамп во время дебатов на телеканале CNN.

Трамп также отказался назвать президента рф Владимира Путина военным преступником.

«Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы это прекратилось (…). Это то, что можно будет обсуждать потом», — сказал он, передает DW.

В то же время Трамп назвал вторжение рф в Украину «ошибкой Путина» и в очередной раз заявил, что будь он президентом США — этого не случилось бы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 15:23;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-президент США Дональд Трамп отказался говорить, кого поддерживает в российско-украинской войне. Но в очередной раз заявил, что не допустил бы ее, будь он президентом США, сообщает CNN.".