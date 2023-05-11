Трамп не захотів називати Путіна воєнним злочинцем

Експрезидент США Дональд Трамп відмовився говорити, кого підтримує у російсько-українській війні. Але вкотре заявив, що не допустив би її, якби був президентом США, повідомляє CNN.

Колишній президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання, чию перемогу війні підтримає – України чи рф.

“Я не думаю про перемогу і поразку. Я думаю про врегулювання. Я хочу, щоб усі перестали вмирати. Вони вмирають. Росіяни та українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати”, – заявив Трамп під час дебатів на телеканалі CNN.

Трамп також відмовився назвати президента рф Володимира Путіна воєнним злочинцем.

“Якщо ви скажете, що він воєнний злочинець, буде набагато складніше укласти угоду, щоб це припинилось (…) Це те, що можна буде обговорювати пізніше”, – сказав він, передає DW .

Водночас Трамп назвав вторгнення рф в Україну “помилкою Путіна” і вчергове заявив, що якби він був президентом США – цього не трапилось би.