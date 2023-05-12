Армия РФ била по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Червоная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное и Великий Бурлук.
На Купянском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка и Табаевка.
Читайте также: Армия РФ нанесла авиаудар по Харьковщине и обстреляла 22 населенных пункта
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ била по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 18:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".