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Армия РФ била по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб

Происшествия 18:34   12.05.2023
Елена Нагорная
Армия РФ била по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Червоная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное и Великий Бурлук.

На Купянском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка и Табаевка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 18:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".