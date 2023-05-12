Армия РФ била по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб

Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Червоная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное и Великий Бурлук.

На Купянском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка и Табаевка.

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