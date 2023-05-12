Армія РФ гатила по Харківщині з мінометів та артилерії – Генштаб

Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ з мінометів та артилерії протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку супротивник здійснив обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне та Великий Бурлук.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка та Табаївка.