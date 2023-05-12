Армія РФ завдала авіаудару по Харківщині та обстріляла 22 населені пункти

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ не повідомив про наступальні дії окупантів на Харківщині, але обстріли почастішали.

“Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур’їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині. На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Піщаного. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Дворічанське, Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка“, – перерахували в Генштабі.

Загалом по території України ворог завдав шість ракетних ударів, а також – 59 авіаційних та 95 обстрілів з РСЗВ.

Наступальні зусилля армія РФ зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – там Сили оборони відбили 44 атаки ворога.

“Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, один склад боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, дев’ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, один засіб протиповітряної оборони та ще дві важливих цілі противника“, – поінформував Генштаб.