Армия РФ нанесла авиаудар по Харьковщине и обстреляла 22 населенных пункта

В утренней сводке Генштаб ВСУ не сообщил о наступательных действиях оккупантов на Харьковщине, но обстрелы участились.

«В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев, Глубокое, Старица, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зыбино, Бочковое, Бударки и Великий Бурлук на Харьковщине. На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Песчаного. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Двуречанское, Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины враг нанес шесть ракетных ударов, а также — 59 авиационных и 95 обстрелов из РСЗО.

Наступательные усилия армия РФ сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — там Силы обороны отразили 44 атаки врага.

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 вражеских БПЛА различных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, один склад боеприпасов, один склад горюче-смазочных материалов, девять артиллерийских подразделений на огневой позиции, одно средство противовоздушной обороны и еще две важные цели», — проинформировал Генштаб.