Live
  • Пятница 12.05.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Армия РФ нанесла авиаудар по Харьковщине и обстреляла 22 населенных пункта

Происшествия 07:16   12.05.2023
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудар по Харьковщине и обстреляла 22 населенных пункта

В утренней сводке Генштаб ВСУ не сообщил о наступательных действиях оккупантов на Харьковщине, но обстрелы участились.

«В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев, Глубокое, Старица, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зыбино, Бочковое, Бударки и Великий Бурлук на Харьковщине. На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Песчаного. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Двуречанское, Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины враг нанес шесть ракетных ударов, а также — 59 авиационных и 95 обстрелов из РСЗО.

Наступательные усилия армия РФ сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — там Силы обороны отразили 44 атаки врага.

Читайте также: 14 истребителей МиГ-29 передала Польша Украине

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 вражеских БПЛА различных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, один склад боеприпасов, один склад горюче-смазочных материалов, девять артиллерийских подразделений на огневой позиции, одно средство противовоздушной обороны и еще две важные цели», — проинформировал Генштаб.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:16
Украинские силы прорвали российские рубежи возле Бахмута — ISW
07:37
ГСЧС сообщила подробности двух самых масштабных обстрелов Харьковщины за сутки
07:16
Армия РФ нанесла авиаудар по Харьковщине и обстреляла 22 населенных пункта
19:04
Более двадцати населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
17:10
В Волчанске на Харьковщине из-под завалов достали женщину и госпитализировали

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Армия РФ нанесла авиаудар по Харьковщине и обстреляла 22 населенных пункта»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 07:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаб ВСУ не сообщил о наступательных действиях оккупантов на Харьковщине, но обстрелы участились".