Население приграничного города в Харьковской области сократилось почти в 5 раз

О ситуации в Волчанске Харьковской области, по которому почти каждый день бьют с территории РФ, МГ «Объектив» рассказал директор местной районной больницы Константин Тищенко.

После деоккупации Волчанск не может вернуться к нормальной жизни. От города до границы с РФ – менее пяти километров. Россияне каждый день бьют по критической инфраструктуре, жилым домам и медицинским заведениям города. Хотя это не имеет для них стратегического значения. Что сейчас происходит в Волчанске – ответы директора КНП «Волчанская центральная районная больница» Константина Тищенко в сюжете МГ «Объектив».

Константин Тищенко, директор КНП «Волчанская центральная районная больница»

По тем расчетам, которые есть на сегодня у Волчанской городской военной администрации, в городе Волчанск проживает около 3500 — 4000 человек. В апреле этого года около тысячи вернулись в Волчанск. Это люди среднего и пожилого возраста, которые приехали, прежде всего, возделывать огороды и насаждать сельхозкультуры. До войны Волчанская городская громада включала около 37 000 человек, из которых 17 000 – 18 000 – это были жители города Волчанск.

Директор больницы рассказывает о постоянных обстрелах, из-за которых страдают люди и разрушаются здания. В том числе досталось и самой больнице.

Константин Тищенко, директор КНП «Волчанская центральная районная больница»

7-го и 8-го февраля этого года были артиллерийские обстрелы, которые привели к прямым попаданиям в крышу, в результате возник пожар. Горел второй этаж здания и в результате произошли очень существенные разрушения в помещениях. На следующий день – повторный обстрел. И разрушена часть конструкции – несущая стена. Отверстие – до 20 кв. м. 17 февраля по нам нанесли авиационный удар. Была бомбардировка. И бомба упала где-то в 150 метрах от больницы. Взрывной волной были повреждены и окна, и навесы нового приемного отделения. Была частично разрушена система вентиляции воздуха, системы водоснабжения и теплоснабжения. В общей сложности разрушено более 1000 кв. м крыши на всех постройках. Более 230 оконных блоков, более 30 входных групп. К сожалению, разрушения очень существенны.

До полномасштабной войны в Волчанской ЦРБ было 340 медработников, в том числе 81 врач. Сейчас работают 150 человек, 22 из них – врачи. Остальные – это средний и вспомогательный медперсонал.

Константин Тищенко, директор КНП «Волчанская центральная районная больница»

На сегодня более половины сотрудников на себе напрямую понимают, что такое «русский мир». У некоторых дома разрушены более чем на 80%. У некоторых разрушены частично. Мы приняли решение один этаж здания больницы и все помещения, которые можно, использовать. Частично наши сотрудники были добровольно переселены в помещение больницы, где они проживают вместе со своими семьями. Те 152 оставшихся и работающих в Волчанской ЦРБ — это было их решение. Без давления со стороны администрации. Это решение этих людей. Наверное, все боятся. Только дурак не боится смерти. Как говорится, глаза боятся, а руки делают свое дело. Люди работают. Так мне санитарочка уже преклонных лет сказала: «Это наша земля, и мы отсюда никуда не уйдем».