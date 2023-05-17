Населення прикордонного міста на Харківщині скоротилося майже в 5 разів

Про ситуацію у Вовчанську на Харківщині, по якому майже щодня гатять із території РФ, МГ “Об’єктив” розповів директор місцевої районної лікарні Костянтин Тищенко.

Після деокупації Вовчанськ не може повернутися до нормального життя. Від міста до кордону з РФ – менш ніж п’ять кілометрів. Росіяни щодня гатять по критичній інфраструктурі, житлових будинках та медичних закладах міста. Хоча це не має для них жодного стратегічного значення. Що зараз відбувається в місті – відповіді директора КНП “Вовчанська центральна районна лікарня” Костянтина Тищенка в сюжеті МГ “Об’єктив”.

Костянтин Тищенко, директор КНП “Вовчанська центральна районна лікарня”

За тими розрахунками, які має на сьогодні Вовчанська міська військова адміністрація, в місті Вовчанськ проживає десь близько 3500 – 4000 осіб. У квітні цього року десь до тисячі повернулися назад до Вовчанська. Це люди середнього та похилого віку, які приїхали насамперед обробляти городи та насаджувати сільгоспкультури. До війни Вовчанська міська громада включала близько 37 000 осіб, з яких 17 000 – 18 000 – це були мешканці міста Вовчанськ.

Директор лікарні розповідає про постійні обстріли, через які страждають люди та руйнуються будівлі. У тому числі дісталося й самій лікарні.

Костянтин Тищенко, директор КНП “Вовчанська центральна районна лікарня”

7-го та 8-го лютого цього року були артилерійські обстріли, які привели до прямих влучань у дах, у результаті яких виникла пожежа. Горів другий поверх будівлі та в результаті дій відбулися дуже суттєві руйнування в приміщеннях. Наступного дня – повторний обстріл. І зруйнована частина будівельної конструкції – опорна стіна. Отвір – до 20 кв. м. 17 лютого ми зазнали авіаційного удару. Було бомбардування. І бомба впала десь в 150 метрах від лікарні. Вибуховою хвилею були пошкоджені й вікна, і навіси новітнього приймального відділення. Була частково зруйнована система вентиляції повітря, система водопостачання і теплопостачання. Загалом зруйновано понад 1000 кв. м даху на всіх будівлях. Понад 230 віконних блоків, понад 30 вхідних груп. На жаль, руйнування дуже суттєві.

До повномасштабної війни у Вовчанській ЦРЛ було 340 медпрацівників, у тому числі 81 лікар. Зараз працюють 150 людей, 22 з них – лікарі. Інші – це середній і допоміжний медперсонал.

Костянтин Тищенко, директор КНП “Вовчанська центральна районна лікарня”

На сьогодні більш ніж половина співробітників на собі безпосередньо розуміють, що таке “русский мир”. У деяких будинки зруйновані на понад 80%. У деяких зруйновані частково. Ми прийняли рішення один поверх будівлі лікарні та всі приміщення, які можна, використовувати. Частково наші співробітники були добровільно переселенні до приміщення лікарні, де вони мешкають разом зі своїми сім’ями. Ті 152 особи, які залишилися і працюють у Вовчанській ЦРЛ, – це було їхнє рішення. Без натиску з боку адміністрації. Це рішення цих людей. Мабуть, усі бояться. Тільки дурень не боїться смерті. Як кажуть, що очі бояться, а руки роблять свою справу. Люди працюють. Якось мені санітарочка вже похилого віку сказала: “Це наша земля, й ми звідси нікуди не підемо”.