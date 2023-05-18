На Купянско-Лиманском направлении уничтожены и ранены более сотни оккупантов
На Купянско-Лиманском направлении за сутки произошло 4 боевых столкновения — в районе села Масютовка в Харьковской области и населенных пунктов Невское и Новоселовка в Луганской области.
За сутки на этом направлении украинские защитники уничтожили 39 оккупантов, 93 военных РФ получили ранения, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в ефире нацмарафона.
Также украинские воины уничтожили танк Т-72, БТР-80, БМП, четыре САУ, две гаубицы, два беспилотных аппарата и противорадарную ракету Х-31.
Череватый отметил, что Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству обстрелов.
«На этом направлении действуют в основном регулярные подразделения оккупантов, они действуют здесь более осмотрительно, здесь меньше штурмов. Здесь элементы более классического применения вооруженных подразделений», – отметили в ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 15:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки произошло 4 боевых столкновения — в районе села Масютовка в Харьковской области и населенных пунктов Невское и Новоселовка в Луганской области.".