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На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено та поранено понад сотню окупантів

Суспільство 15:49   18.05.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено та поранено понад сотню окупантів

На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 4 бойових зіткнення – в районі села Масютівка в Харківській області та населених пунктів Невське та Новоселівка в Луганській області.

За добу на цьому напрямку українські захисники знищили 39 окупантів, 93 військових РФ отримали поранення, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері нацмарафону.

Також українські воїни знищили танк Т-72, БТР-80, БМП, чотири САУ, дві гаубиці, два безпілотні апарати й навіть протирадарну ракету Х-31.

Череватий зазначив, що Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю обстрілів.

«На цьому напрямку діють в основному регулярні підрозділи окупантів, вони діють тут більш обачніше, тут менше штурмів. Тут елементи більш класичного застосування збройних підрозділів», – зазначили у ЗСУ.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 15:49;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 4 бойових зіткнення – в районі села Масютівка в Харківській області та населених пунктів Невське та Новоселівка в Луганській області.".