На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено та поранено понад сотню окупантів

На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 4 бойових зіткнення – в районі села Масютівка в Харківській області та населених пунктів Невське та Новоселівка в Луганській області.

За добу на цьому напрямку українські захисники знищили 39 окупантів, 93 військових РФ отримали поранення, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері нацмарафону.

Також українські воїни знищили танк Т-72, БТР-80, БМП, чотири САУ, дві гаубиці, два безпілотні апарати й навіть протирадарну ракету Х-31.

Череватий зазначив, що Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю обстрілів.

«На цьому напрямку діють в основному регулярні підрозділи окупантів, вони діють тут більш обачніше, тут менше штурмів. Тут елементи більш класичного застосування збройних підрозділів», – зазначили у ЗСУ.