В Харькове из-за обстрелов повреждено 5 ЦПАУ, три из них уже отремонтированы
Год назад, с начала полномасштабной войны, возобновили работу 12 центров предоставления административных услуг города Харькова.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. При обстреле города пять центров были повреждены, три из них уже отремонтированы.
Сейчас в ЦПАУ предоставляют 204 услуги, тогда как в мае прошлого года их было только 22, добавили в мэрии.
За этот год жители получили около полумиллиона услуг.
«С 24 февраля 2022 года было проработано более 14 тысяч электронных обращений. Администраторы ЦПАУ предоставили 240 тыс. консультаций, а операторы колл-центра дали 220 тыс. ответов», — отметили в горсовете.
Также, добавили новые услуги, обусловленные реалиями военного времени: регистрация информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном имуществе, прием сообщения от владельцев жилья о безвозмездном размещении ВПЛ, прием заявок на получение денежной помощи ООН.
В мэрии напомнили, что ЦПАУ работают пять дней в неделю с 8:00 до 16:00.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Год назад, с начала полномасштабной войны, возобновили работу 12 центров предоставления административных услуг города Харькова.".