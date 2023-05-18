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В Харькове из-за обстрелов повреждено 5 ЦПАУ, три из них уже отремонтированы

Общество 12:41   18.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове из-за обстрелов повреждено 5 ЦПАУ, три из них уже отремонтированы Фото: Харьковский городской совет

Год назад, с начала полномасштабной войны, возобновили работу 12 центров предоставления административных услуг города Харькова.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. При обстреле города пять центров были повреждены, три из них уже отремонтированы.

Сейчас в ЦПАУ предоставляют 204 услуги, тогда как в мае прошлого года их было только 22, добавили в мэрии.

За этот год жители получили около полумиллиона услуг.

«С 24 февраля 2022 года было проработано более 14 тысяч электронных обращений. Администраторы ЦПАУ предоставили 240 тыс. консультаций, а операторы колл-центра дали 220 тыс. ответов», — отметили в горсовете.

Также, добавили новые услуги, обусловленные реалиями военного времени: регистрация информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном имуществе, прием сообщения от владельцев жилья о безвозмездном размещении ВПЛ, прием заявок на получение денежной помощи ООН.

В мэрии напомнили, что ЦПАУ работают пять дней в неделю с 8:00 до 16:00.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 12:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Год назад, с начала полномасштабной войны, возобновили работу 12 центров предоставления административных услуг города Харькова.".